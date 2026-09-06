김윤지 가족, 알고보니 美 장기 체류 중.."손녀 보고파" 이상해♥김영임도 출국

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이상해, 국악인 김영인 부부가 미국에 장기 체류 중인 아들 부부를 만나러 미국으로 떠났다.

6일 김영임의 유튜브 채널에는 '아들/며느리/희서 만나러 미국으로 출발'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영임은 캐리어에 짐을 싸며 "다름이 아니라 내일 아들 우성이랑 며느리 윤지, 너무 사랑하는 손녀딸 엘라를 만나러 미국으로 간다"라고 말했다. 이어 "아들 가족이 미국에서 자주 지내고 있다. 이번에는 미국에 가 있는 시간이 몇 개월 걸릴 것 같다. 그래서 저도 오랜만에 여행도 하고 너무 보고 싶은 우리 엘라를 만나려고 한다"라고 말했다.

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이상해와 큰 손녀딸도 동행한다고. 다음날 미국행 비행기에 몸을 실은 그는 아들 부부를 만날 설렘에 연신 미소 지었다.

한편 개그맨 이상해, 김영임의 아들 최우성은 2021년 가수 겸 배우 김윤지와 결혼했으며 슬하에 딸 엘라 양을 뒀다. 김윤지는 한국계 미국인으로 미국 국적을 가진 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com