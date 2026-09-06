'연매출 180억' 탁재훈父, 정준호가 관리하는 인맥이었다.."재산 노리는 거 아냐?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정준호가 탁재훈의 아버지까지 관리하는 남다른 인맥을 과시하며 '인맥왕'다운 면모를 드러냈다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈이 연예계 자타공인 '인맥왕' 정준호를 만나 인맥 관리 비결을 전수받는 모습이 공개됐다.

이날 정준호는 저장된 연락처만 무려 1만 8천 개라고 밝히며 자타공인 '인맥왕'임을 인증했다. 게다가 정준호가 특별히 관리하는 인맥에 '연 매출 180억' 레미콘 회사를 운영 중인 탁재훈의 아버지도 포함됐다고 밝혔다.

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정준호는 "나처럼 형도 회장님들 관리해야한다. 형 아버지도 내가 관리하고 있다"고 말했고, 이에 탁재훈은 "우리 아버지 있는 자리에 네가 왜 가느냐"고 반문했다.

이에 정준호는 "회장님 모임에 가서 내가 사회보고 뒤치다꺼리 다 하는거다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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그러자 탁재훈은 "네가 왜? 우리 아버지 재산 노리는 거 아니야?"라며 정준호를 견제했고, 정준호는 "형한테 줄 생각도 없는 것 같던데. 오히려 나한테 투자할 거 없냐고 물어보시던데"라고 맞받아치며 팽팽한 신경전을 벌여 지켜보던 모두가 박장대소했다.

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jyn2011@sportschosun.com