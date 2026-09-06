탁재훈, '매출 2천억' 여성과 소개팅..LA 집까지 초대 "완전 팬"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 탁재훈이 연 매출 2000억 원 규모의 LA 사업가와 깜짝 전화 소개팅을 했다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈이 연예계 자타공인 '인맥왕' 정준호를 만나 인맥 관리 비결을 전수받는 모습이 공개됐다.

이날 정준호는 오랫동안 혼자였던 탁재훈을 위해 친한 여동생을 소개해 주겠다며 발 벗고 나섰다. 정준호는 해당 여성이 LA에서 사업을 하고, 작년 매출이 2천억이라고 소개해 이목을 집중시켰다.

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정준호는 "아버님이 맨날 형 걱정하시면서 좋은 사람 좀 소개시켜 주라 그래서 LA에 사는 진짜 괜찮은 여자 동생을 소개시켜주겠다"며 말문을 열었다.

이어 "내가 이 동생에게 형 얘길 했더니 팬이라고 하더라. 한국에도 가끔 온다. 돌싱이고, 사업을 크게 한다. 작년 매출이 한 2000억이었을 거다. 돈 보다도 딱 형 스타일이다"라며 즉석에서 그녀에게 전화 연결을 했다.

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전화가 연결됐고, 정준호가 탁재훈을 언급하자 여성은 "제가 전에 소개시켜달라고 하지 않았느냐. 저 완전 팬이다"라고 적극적으로 호감을 표현해 놀라움을 자아냈다. 그런데 갑자기 정준호는 "네가 뭐가 빠진게 있다고 탁재훈을 만나냐. 탁재훈은 얼마 전에 MC하다가 하나 잘렸다"라며 훼방을 놔 폭소를 자아냈다.

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이어 정준호는 탁재훈에게 전화 연결을 시켜줬고, 두 사람의 전화 소개팅이 진행됐다.

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여성은 탁재훈의 인사에 "완전 팬이다. 제가 저번에 준호 오빠 만났을때 소개시켜 달라고 했다"고 탁재훈의 열렬한 팬임을 밝히며 적극적인 모습을 보여 지켜보는 모든 이들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.

공교롭게도 탁재훈은 행사 차 조만간 미국에 갈 예정이라고. 이에 정준하는 "내가 재훈이 형 데리고 LA에 있는 너희 집으로 가겠다"고 말했고, 이에 여성은 "탁재훈 씨가 우리 집에서 위험해진다. 저 그정도로 탁재훈 씨 팬이다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

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정준호는 "만약에 탁재훈 씨랑 잘 되면 재산 분할은 어떻게 할거냐"고 장난스럽게 물었다. 이에 여성은 "부부가 된다면 재산 반으로 나누겠죠? 그리고 저는 남자의 능력이 중요하지는 않다. 저한테만 충성하는 남자가 좋다"라고 쿨하게 답했다.

탁재훈과 이 여성은 다음 만남을 LA에서 갖기로 약속하며 설레는 분위기를 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com