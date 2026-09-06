린, 또 화장실 바닥서 과일 먹더니..허남준에 푹 빠져 "조금 무섭다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 린이 또다시 화장실에서 하루를 시작하는 모습으로 놀라움을 자아냈다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 린의 일상이 공개됐다.

앞서 린은 지난 방송에서 일상을 공개했을 당시 뜨개질, 무대 모니터 등 대부분의 일을 화장실에서 해결하는 모습으로 모두를 놀라게 한 바 있다.

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이번에도 린은 화장실 바닥에서 과일을 먹으며 하루를 시작해 눈길을 끌었다. 이를 본 신동엽은 "정말 깨끗하게 하고 지낸다. 자기만의 아지트 느낌"이라고 설명했다.

하지만 서장훈은 이해할 수 없다는 표정으로 린의 모습을 지켜봤다. 특히 린이 변기 앞에서 과일을 먹는 모습에 서장훈은 "굳이 샤워 쪽이 아니라 변기 앞에서 먹느냐"라며 놀라워했다.

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그런데 린은 핸드폰에 푹 빠져 무언가에 열중해 궁금증을 높였다.

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린의 시선이 꽂힌 건 최근 대세로 떠오른 배우 허남준. 린은 "허남준은 발성이 너무 좋다"라며 그의 대사 하나하나에 과몰입해 웃음을 자아냈다. 이어 린은 허남준의 찐팬만 가능하다는 덕질까지 선보였고, 스튜디오에서 지켜보던 母벤져스조차 "저게 뭐냐", "조금 무섭다"라며 입을 다물지 못했다.

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jyn2011@sportschosun.com