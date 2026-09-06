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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 린이 AI와 이혼 상담을 한 사실이 밝혀졌다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 린의 일상이 공개됐다.

이날도 린은 화장실 바닥에서 과일을 먹으며 하루를 시작해 눈길을 끌었다.

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배우 허남준 관련 영상을 보던 린은 이어 AI와 대화를 나눴다. AI가 "업데이트 덕분에 대화 흐름이 좀 더 매끄러워 졌다. 불편한 점 있으면 말해줘"라고 하자 린은 "네가 사람같이 말하는 게 불편하다. 원래대로 하면 안되냐. 업데이트 되기 전 말투가 더 좋았다. 어미를 늘려서 이야기 하니까 널 믿고 싶지 않아진다"라고 답했다.

이후 깍두기 요리하기에 앞서 린은 AI에게 "옛날에 나랑 이야기 나눴던 데이터들이 남아있느냐"라고 물었다.

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이에 AI는 "응. 내가 기억하는 것들은 네가 음악 활동하는 것, 사주 이야기 그리고 남편과 이혼 하게 된.."이라고 말했다. 이에 린은 무척 당황하며 "조용히 해, 그런 건 말하지 마라"라고 소리쳤다.

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한편 린과 이수는 2014년 결혼해 11년 만인 2025년 이혼했다.

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jyn2011@sportschosun.com