린, 금테크 대박..황금열쇠 2개→父 금목걸이 '3300만원'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 린이 3300만 원에 달하는 금을 보유하고 있는 것으로 확인돼 놀라움을 자아냈다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 린의 일상이 공개됐다.

이날 린은 절친 김희철을 만났다. 두 사람이 찾은 곳은 김희철, 김준호, 김종민이 금을 팔아 비상금을 마련해 큰 화제를 모았던 한 금은방이었다.

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김희철을 따라 금 팔기에 나선 린은 집에서 온갖 금을 잔뜩 가져와 시선을 사로잡았다. 린은 20여 년 전 예능 '도전 1000곡'에서 받은 황금열쇠, 아버지 몰래 가져온 금목걸이, 백상예술대상 트로피 등을 꺼내놓았고, 긴장감 속에 감정가가 밝혀졌다.

먼저 '도전 1000곡'에서 받은 황금열쇠의 감정 결과가 밝혀졌다.

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과거에는 금값이 싸서 방송국에서 진짜 금을 선물로 줬다고. 황금열쇠는 무려 10돈으로, 현재 시세는 730만 원에 달했다. 당시 2회 우승을 해 황금열쇠 2개를 보유하고 있던 만큼 총액은 1460만원에 달했다.

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또한 린이 가져온 금수저는 순금 제품이 아닌 은 99.9%에 금을 도금한 제품이었다. 하지만 최근 은 시세가 오르면서 해당 은수저 세트는 약 51만 원의 감정가를 기록했다. 이어 린은 선물 받은 금팔찌 5돈, 부친의 금목걸이 20돈까지 해 총 3300만 원에 달하는 금을 보유한 것으로 밝혀져 놀라움을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com