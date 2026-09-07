[SC인터뷰] "죽을 때까지 연기하고파"…설경구, '들쥐'→'가능한 사랑'으로 이어갈 글로벌 활약(종합)

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구(59)가 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 이어 영화 '가능한 사랑'까지, 글로벌 시청자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

지난달 28일 공개된 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 문재와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 노자, 그리고 형사 순용이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러로, '탄금', '종이의 집: 공동경제구역', '보이스' 등을 연출한 김홍선 감독이 메가폰을 잡았다. 설경구는 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역을 맡았다.

'들쥐'는 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 5위에 등극했다. 작품 공개 이후 스포츠조선과 만난 설경구는 "체감적으로 아직 확확 와닿진 않는 것 같다. 주변에서 좋은 피드백을 보내주면 보고, 아니면 직접 찾아보진 않았다"고 전했다.

Advertisement

이어 작품의 인기 비결에 대해 "시청자들이 궁금해하실 수 있도록 회차마다 엔딩을 잘 끊은 것 같다"며 "저도 드라마를 집에서 봤는데 집중해서 봐야 하더라. 조금 산만해지거나 흐트러지면 안 된다. 작품을 틀어놓고 화장실에 가거나 중간에 핸드폰을 보면 집중력이 다 깨지는 느낌이다. 그런 점에서 애정을 갖고 작품을 봐주시는 거에 감사하다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '들쥐' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

전 소속사 씨제스 스튜디오에서 한솥밥을 먹었던 류준열과 함께 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 설경구는 "준열이가 항상 대본을 들고 다니면서 '형 이렇게 하면 어때요?'하고 물어보더라. 기존의 것을 크게 바꾸진 않았고, 다른 옵션을 갖는 정도다. 볼륨을 크게 하냐 작게 하냐 정도의 차이인데도 편집했을 때 다른 분위기가 나올 것 같아서 해보자고 했다"며 "준열이는 정말 열심히 하고, 많은 걸 준비해 온다"고 극찬했다.

Advertisement

류준열은 전날 진행된 인터뷰에서 설경구에 대해 "현장에서 모든 스태프와 후배들의 사랑을 받으셨다"고 부러움을 내비친 바 있다. 이에 설경구는 "준열이가 현장에서 스태프들에게 잘한다. 뭔가 말로 표현할 수 없는 매력이 있다"며 "준열이는 자기 것도 보고 상대 것도 보면서 같이 하는 걸 좋아한다. 본인의 의견이 있으면, 거침없이 말하는 걸 좋아한다. 카메라 앞에서 선배가 어딨나. 오히려 처음부터 차단하면 어려울 텐데 자연스럽게 대화가 되어서 좋았다"고 말했다.

Advertisement

김홍선 감독과의 첫 작업에도 만족감을 표했다. 설경구는 "스타일이 시원시원하다. 뮤직비디오도 찍고 해서 그런지 장소를 중요하게 생각하는 것 같았다. 본인이 생각했던 장소의 느낌이 다르면 안 찍고 다시 찾아보더라. 연기적인 부분도 배우들에게 자율적으로 맡기는 편이다. 준열이가 감독님한테 아이디어를 이야기하면 많이 들어주더라. 고집을 피우는 감독들도 있고, 배우가 그런 걸 이야기하면 자존심 상해할 수도 있는데, 그런 게 없이 유연하더라. 그래서 촬영을 빨리 끝낼 수 있었던 게 아닐까 싶다"고 전했다.

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

설경구는 '들쥐'와 함께 이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'으로 전 세계 관객들과의 만남을 앞두고 있다. '가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐으며, 올해 한국영화를 대표해 아카데미영화상에 도전한다. 이에 설경구는 "저는 감독님을 따라다니는 거지, 특별히 뭐가 있겠나. 외국을 많이 나가게 됐는데, 언제 또 이렇게 나가보겠나. 즐겁게 다니려고 하고 있다. 감독님과 '박하사탕' 때 많이 다니고, 20여 년만에 또 함께 나가게 됐다"고 말했다.

연이어 넷플릭스 작품을 공개하게 된 점에 대해선 "그동안 넷플릭스에서 시리즈 두 편, 영화를 세 편 해왔는데 제가 공개 플랫폼을 정하는 건 아니지 않나. 전 작품을 하고 캐릭터를 연기하는 사람"이라고 말했다. 그러면서 "지금은 예전보다 마음이 편해졌다. 욕심을 아예 다 내려놓은 건 아니더라도, 나이를 먹으면서 여유가 생긴 것 같다"며 "최근에 술을 많이 줄였는데, 죽을 때까지 조금씩 먹고 싶다(웃음). 그것처럼 연기도 자연스럽게 일이 줄더라도, 작은 역할이더라도 하고 싶다. 촬영할 때 부담도 많고 스트레스도 많은데, 가장 많은 에너지가 나온다. 짜증이 나기도 하고, 좋기도 하지만 나름의 희로애락이 있다"고 밝혔다.

Advertisement

사진 제공=넷플릭스

한편 배우 김민하가 이웃사촌인 설경구의 추천으로 연기자의 길을 걷게 된 사실이 알려지면서 화제를 모았다. 김민하는 영화 '하나 코리아' 개봉 기념 인터뷰에서 "경구 아저씨랑 (송)윤아 언닌 항상 똑같다. '지치지 말고, 너 속도대로 해'라고 옛날부터 조언을 많이 해주셨다. 윤아 언니는 '민하야 너무 잘하고 있어. 이런 작품 앞으로도 많이 해'라고 하셨고, 경구 아저씨는 가끔씩 전화로 '야 사람들이 다 너 좋아하더라? 잘하고 있다. 초심을 잃지 말라'고 응원을 보내주셨다"고 감사 인사를 전했다.

이에 설경구는 "제가 민하를 초등학교 3학년일 때부터 봤다. 그 아이의 눈엔 제가 아저씨가 맞다. 아내한테만 언니라고 부르고, 저한텐 아저씨라고 부를 수밖에 없었다. 당시 그 아이의 눈높이엔 그랬던 것"이라며 "민하는 어렸을 땐 수줍어서 눈도 못 마주치고 휙 지나가던 친구였다. 예전에 민하 아버지랑 친해서 함께 노래방에 간 적 있었는데, 민하가 노래를 너무 잘해서 깜짝 놀랐다. 노래할 땐 완전 다른 얼굴이 되더라. 당시 민하가 고3이었는데, 제가 '쟤 연기 시켜요'라고 할 정도였다. 노래를 부르고 나면 창피해서 또 휙 도망갔는데, 나중에 진로를 바꿔서 제 학교 후배가 됐다. 이젠 이쪽 업계에서 저보다 더 발이 넓은 것 같다"고 말하며 흡족함을 표했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com