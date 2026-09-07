'현빈♥' 손예진, 子 폭풍성장 비결인가.."내가 만든 반찬 퍼먹는다" ('냉부해')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 손예진이 아들의 남다른 식성을 공개했다.

6일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 다음주 손예진 편 예고 영상이 공개됐다.

손예진이 등장하자 셰프들은 "국민 첫사랑이다", "너무 예뻐서 못 보겠다"라며 너스레를 떨었다. 손예진이 플러팅 연기를 펼치자 최현석은 "노인도 심장이 있다"라며 설렘을 드러내 웃음을 안겼다.

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이윽고 공개된 손예진 냉장고에서 특별한 식재료가 나와 눈길을 끌었다. 손예진은 "신랑이 선물 받았는데 굉장히 귀한 거다. 그래서 제가 몰래 가지고 왔다"라고 말해 식재료 정체에 궁금증을 더했다.

손예진이 직접 만든 다양한 반찬도 나오자, 손예진은 "아이가 반찬을 퍼먹는다. 국물째 먹기도 한다"라며 아들의 남다른 식성도 언급했다. 손예진의 반찬을 맛본 셰프들은 "너무 맛있다"라며 감탄하기도 했다.

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한편 손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다. 최근 현빈·손예진 가족의 해외여행 목격담과 사진이 잇따라 공개되며 화제를 모았다. 특히 아들은 아빠 현빈을 쏙 빼닮아 키가 훌쩍 자란 모습으로 관심을 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com