이지혜, 母 남아선호사상에 불만 "딸 둘인데..남편을 꼭 아들 이름으로 불러"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 부모님에게 서운함을 드러냈다.

6일 '밉지않은 관종언니' 유튜브 채널에는 '이지혜 극기 훈련 뺨치는 10명 대가족 여행(+올케, 남아선호사상)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상에는 이지혜가 부모님, 언니 가족, 동생 가족과 제주도로 여행을 떠난 모습이 담겼다. 이지혜는 가족과 즐거운 시간을 보낸 한편, 부모님과 진지한 이야기를 나누는 시간도 가졌다.

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이지혜는 부모님을 향해 "저희가 호칭 문제로 사실 논란이 좀 있다. 이건 우리가 짚고 넘어가야 한다"라며 부모님의 남아선호사상을 언급했다.

이어 "자녀가 셋이다. 첫째 딸과 둘째 딸, 막내 아들이 있다. 엄마는 남편을 뭐라고 부르시나"라며 어머니에게 질문했고 어머니는 "보선이(막내아들 이름) 아빠"라고 답했다. 이지혜는 왜 하필 막내 아들 이름으로 부르냐면서 "짚고 넘어갈 필요가 있다"라고 강조했고, 이지혜 아버지는 "늦게 낳아서 애(막내) 이름이 들어가는 것 같다"라고 말했다.

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이지혜는 "혹시 아들이라서 남아선호사상 아니냐"라고 질문을 이어갔고 어머니는 강력하게 부정했다. 아버지는 "늦게 딸을 낳았어도 딸 이름으로 불렀을 것 같다"라고 말했고 어머니도 "늦게 낳은 애로 불러야 한다"라며 아버지 말에 힘을 실었다.

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이지혜는 실마리가 풀리지 않는다며 답답해했지만 어머니는 "보선이 아빠로 부르는 게 습관이 된 건지 마음에서 우러나서 그러는 건지. 그렇게 부르는 게 제일 좋다"라고 말했다. 이지혜는 "마음에서 우러났대"라며 헛웃음을 지었다.

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한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com