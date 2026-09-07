'17kg 감량' 김민하, 살 찔 틈 없는 루틴.."새벽 5시 기상, 저녁마다 헬스장行"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김민하가 살 찔 틈 없는 부지런한 일상을 공개했다.

5일 'COSMOPOLITAN Korea' 채널에는 김민하의 인터뷰 영상이 공개됐다.

이날 김민하는 "꼭 챙기는 작은 즐거움이 있다면?"이라는 질문이 나오자, "아파트 단지에 헬스장이 있다. 저녁에 열심히 헬스장에서 운동을 한다. 씻은 후에는 에어컨을 틀고 시원한 하이볼을 마시며 좋아하는 영화를 보는 것"이라고 말했다. 이어 "제 하루 중 너무 소중하고 행복한 시간이다. 루틴이 된 것 같다"라고 덧붙였다.

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아침 루틴에 대해서도 밝혔다. 그는 "루틴 지키는 걸 진짜 좋아한다. 새벽 5~6시에 일어나서 신문을 읽고 대본도 본다. 천장을 보며 아무 생각도 안 하고 누워있다. 저는 집에서 제일 바쁜데 이게 제가 충전하는 시간인 것 같다"라고 말했다.

한편 김민하는 최근 차기작 촬영을 위해 2년에 걸쳐 약 17kg를 감량해 화제를 모았다. 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자'를 촬영 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com