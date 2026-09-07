'이수와 이혼' 린, 결혼생활 언급..母 "그때는 같이 있을 때니까"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 린이 이혼 후 처음으로 요리에 도전한 가운데, 결혼생활 당시 요리 실력을 언급하며 어머니와 함께 과거를 떠올렸다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 맛집에 일가견이 있는 모습으로 화제를 모았던 '미슐랭 가이드' 린의 요리 실력이 공개됐다.

이날 린은 이혼 후 처음으로 요리에 도전했다.

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린은 AI와 대화를 나누며 "주부 생활 때는 요리 실력이 괜찮았다"며 "김치찜, 된장찌개 등 전라도 아주머니처럼 했다"고 결혼생활 당시 자신의 요리 실력을 언급했다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 린의 어머니 역시 "갈비찜, 나물, 잡채 이런 걸 잘했다. 자기 스타일대로 했는데 맛이 괜찮았다"며 딸의 요리 실력을 칭찬했다. 이어 "그때는 이제 같이 있을 때"라고 말하며 린의 결혼생활을 간접적으로 언급해 눈길을 끌었다.

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하지만 린은 혼자가 된 후에는 아예 요리를 하지 않았다고. 가스레인지 차단기까지 꺼놓을 정도였다는 설명이다.

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약 1년 만에 다시 요리에 도전한 린은 깍두기 만들기에 나섰다. 재료 손질을 뚝딱 끝낸 린은 다양한 재료를 넣어 능숙하게 양념장을 완성했다. 이어 능수능란한 손길로 순식간에 깍두기까지 완성해 놀라움을 자아냈다.

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한편 이날 린은 AI와 대화를 나누던 중 과거 이혼과 관련된 이야기가 언급돼 당황하는 모습을 보였다.

린은 요리를 하며 AI에게 "옛날에 나랑 이야기 나눴던 데이터들이 남아있느냐"고 물었다. 이에 AI는 "응. 내가 기억하는 것들은 네가 음악 활동하는 것, 사주 이야기 그리고 남편과 이혼하게 된.."이라고 말해 린을 당황하게 했다.

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린은 곧바로 "조용히 해, 그런 건 말하지 마라"라고 소리치며 AI의 말을 막아 웃음을 자아냈다.

한편 린과 이수는 2014년 결혼해 11년 만인 2025년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com