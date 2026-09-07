'♥이민우와 재혼' 이아미, 둘째까지 낳았는데..엄마라고 하기엔 너무 동안

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 신화 이민우의 아내 이아미가 둘째 출산 후에도 변함없는 동안 미모를 자랑했다.

이아미는 6일 "Frieze Seoul 2026, 와아~~~마음이 참 바쁜 하루였다. 애들이 상상 이상으로 즐거워하는 모습도 봐서 엄마 아빠 힘들었지만 ..ㅎ 그래도 가족 다같이 너무 멋진걸 함께해서 좋은 추억이 하나 더 생긴날"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 이아미는 남편, 두 딸과 함께 미술품 박람회를 찾아 작품을 감상 중인 모습이다. 네 식구가 함께 전시를 둘러보며 여유로운 시간을 보내는 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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특히 이아미는 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 소녀 같은 사랑스러운 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다.

한편 이민우는 지난해 12세 연하의 재일교포 3세 이아미와 혼인신고를 마쳤으며, 지난 3월에는 결혼식도 올렸다.

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이아미는 전남편과의 사이에서 태어난 6세 딸을 홀로 키워왔으며, 이민우는 이아미의 딸을 친양자로 입양했다. 지난해 12월에는 둘째 딸을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com