서정희, 이상순과 같은 아픔 겪었다 "운전하다가도 쓰러질 뻔, 유방암과는 달라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서정희가 미주신경기능저하를 앓고 있다고 고백했다.

서정희는 7일 "이름을 알기까지 50년. 내 몸에는 50년 동안 이름이 없었다"며 장문의 글을 게재했다.

중학교 때부터 빈혈이 심해 수시로 쓰러졌다는 서정희는 성인이 된 후에도 일년에 한두 번 넘게 쓰러지는 일이 반복됐따며 "자다 일어나 몇 걸음 걷다가 구토와 심하게 비오듯 땀이 쏟아지며 그 자리에서 쓰러지기를 반복했다.쓰러지는 순간에는 1~2분 동안의 기억이 없다. 눈을 뜨면 무슨 일이 있었는지조차 알 수 없고, 그저 내가 또 바닥에 누워 있다는 것만 알게 된다. 그런 일이 50년 동안 반복됐다"고 털어놨다.

Advertisement

서정희는 "그런데 얼마 전, 가장 무서운 일이 있었다. 보통은 집에 있을 때 일어나던 일이 운전을 하고 집으로 돌아오던 길에 증상이 나타나기 시작했다"며 "갑자기 눈앞이 흐려지기 시작했다. 시야가 점점 사라지고, 구토가 올라왔다. 온몸에서 식은땀이 쏟아졌다. 손에는 힘이 빠지고 있었다"고 밝혔다.

서정희는 "조금만 늦으면 정신을 잃는다는 것을 알고 있었다. 집까지 갈 수 없었다. 차를 갓길에 세우고 차 안에 몸을 눕혔다"며 "5분쯤 지나 정신이 돌아왔다. 온몸은 땀으로 흠뻑 젖어 있었고 조금 전까지 올라오던 구토도 차츰 멈춰 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

최근에야 서동주 덕에 해당 증상이 미주신경기능저하라는 걸 알게 됐다는 서정희. 이는 이상순이 최근 활동을 중단한 이유기도 했다. 서정희는 이상순의 아픔에 공감하며 "유방암과는 또 다른 이야기다. 몸에 이상이 생겼다는 것을 알면서도 이름을 알 수 없었던 시간. 아픈 것보다 더 답답했던 것은 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없다는 것이었다"며 "50년 만에 알게 된 내 몸의 언어를 이제는 내가 먼저 알아들으려고 한다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com