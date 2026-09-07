유재석, '틈만나면,' 최초 게스트 거부 사태 "남의 직장에 왜 와?"

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[스포츠조선 이우주 기자] SBS '틈만나면,'에서 유재석이 사상 최초 틈친구 거부 사태를 벌인다고 해 그 배경에 이목이 집중된다.

SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 1일(화) 방송이 최고 시청률 6.1%, 가구 4.4%로 2주 연속 시즌5 자체 최고 시청률을 경신했다. 또한 2049 시청률이 1.5%를 기록하며 화요일 전체 프로그램 중 1위를 기록하며 화요 강자의 굳건한 파워를 과시하고 있다. (닐슨코리아 수도권 기준) 오는 8일(화) 방송에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트)로 주우재, 존박이 홍대 일대의 틈새 시간을 찾는다.

이 가운데 '틈만나면,'에서 희대의 앙숙, 유재석과 주우재의 조우가 성사된다고 해 관심을 모은다. 이날 유재석은 "홍대에 누가 연고가 있지?"라며 기대에 찬 것도 잠시, 주우재가 등장하자 "우재 뭐야?"라며 문전박대급 리액션으로 주우재를 멈칫하게 한다. 이에 주우재는 기존 틈친구와는 사뭇 다른 반응에 약 올라 하더니, 유재석이 "남의 직장에 왜 오는 거야?"라며 결정타까지 날리자 긁힌 표정을 감추지 못한다. 주우재의 당황하는 모습에 신이 난 유재석은 "매일 보는데 뭐 하러 옆에 앉아"라며 유연석의 옆자리로 잽싸게 방향을 틀어 현장을 웃음바다로 만든다고.

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그런가 하면 주우재 역시 형 못지않은 사이다 직언으로 만만치 않은 상대임을 드러낸다. 주우재는 자신에게 유독 영혼 없는 리액션을 던지는 유재석에게 호시탐탐 반격할 틈새를 찾더니, 게임 이야기가 나오기 무섭게 "'틈만나면,' 많이 봤는데 연석이 형이 다 하더라"라며 '연습메시' 유재석을 정조준한다. 이에 유재석이 발끈하자, 주우재는 "형은 큰일 하시는 분이니까. 연석이 형이 섬세한 걸 잘해"라며 형을 능수능란하게 다뤄 폭소를 유발한다.

이날 두 사람은 서로 쉴 틈 없이 물고 뜯으며 유연석, 존박을 쓰러지게 한다는 전언. 그 어느 때보다 치열할 유재석, 주우재의 앙숙 티키타카는 오는 8일(화) '틈만나면,'에서 확인할 수 있다.

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한편, 더욱 강력한 생활밀착형 웃음과 감동을 예고하는 힐링 예능 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com