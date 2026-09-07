알디원, 음방 3관왕→시상식 12관왕…'원톱신인' 우뚝

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 알파드라이브원이 타이틀곡 '본 다이어' 활동을 마무리했다.

알파드라이브원은 6일 방송된 SBS '인기가요'를 끝으로 음악방송 활동을 마무리했다.

알파드라이브원은 미니 2집 활동으로 올해의 '원톱 신인'다운 존재감을 입증했다. 이번 앨범은 수록곡 전곡 멜론 '핫100'에 진입했고, 타이틀곡 '본다이어'는 벅스 실시간 차트 1위를 차지했다. 음반 판매량도 초동 113만장(한터차트 기준)을 기록, 데뷔 앨범을 포함한 누적 앨범 판매량이 200만장을 돌파했다. 뿐만 아니라 SBS LIfe '더쇼', MBC M-MBC every1 '쇼챔피언', KBS2 '뮤직뱅크'에서 1위를 차지하며 음악방송 3관왕을 휩쓸었다.

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글로벌 반응도 뜨거웠다.

이번 앨범은 중국에서는 QQ뮤직 디지털 앨범 차트 EP부문 일간 1위에 올랐다. 정식 데뷔도 하지 않은 일본에서도 라인뮤직 '앨범 톱100' K팝 아티스트 최고 순위를 기록하고 AWA에서 전곡이 상위권에 랭크됐다. 일본 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹에서는 2위로 직행했다. 또 아시아와 남미지역 아이튠즈 차트에서도 두각을 드러냈다.

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이에 알파드라이브원은 음악 무대를 넘어 예능, 방송, 패션 등 다양한 분야로 활동 반경을 넓혔고 현재까지 국내외 주요 시상식에서 총 12관왕을 기록하며 막강한 존재감을 입증했다.

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알파드라이브원은 후속곡 '토크 투 미' 활동에 돌입한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com