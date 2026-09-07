"저걸 굳이 왜" 서장훈마저 경악한 린, 화장실 '변기 앞' 집착의 끝

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 린이 또다시 변기 앞에서 복숭아를 먹는 독특한 일상을 공개해 서장훈을 놀라게 했다.

6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 이사 후 새로운 집에서 생활하는 린의 일상이 공개됐다.

린은 지난 6월 '미운 우리 새끼' 첫 일상 공개 당시에도 간식을 들고 화장실로 향해 변기 앞 바닥에 앉아 먹는가 하면, 독서와 뜨개질, 무대 모니터링까지 하며 약 1시간 동안 화장실에서 시간을 보내 화제를 모았다.

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당시 린은 이후 라디오에서 화장실이 집에서 가장 좁은 공간이라 마음이 편하다며 남다른 '화장실 사랑'의 이유를 밝히기도 했다.

이번에도 달라진 것은 없었다.

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이날 린은 복숭아를 들고 자연스럽게 화장실로 향했고, 또다시 변기 앞에 자리를 잡은 채 태연하게 복숭아를 먹기 시작했다.

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이를 지켜보던 린의 어머니는 "또 갔네, 거기를"이라며 익숙한 듯 탄식했다.

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서장훈 역시 린이 자리 잡은 위치를 보고 놀라움을 감추지 못했다.

그는 "저걸 또 굳이 샤워기 앞이 아니라 변기 쪽에서 먹는다"고 말했다. 특히 린이 맨발로 화장실에 앉아 있는 모습을 발견하고는 "심지어 맨발"이라며 거듭 놀라워했다.

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하지만 린은 주변의 반응에도 아랑곳하지 않고 복숭아를 먹으며 자신만의 시간을 즐겼다.

화장실에서 최근 관심을 두고 있는 배우 허남준의 영상도 찾아봤다. 드라마 '멋진 신세계' 속 허남준을 보던 린은 "발성이 너무 좋다"고 감탄하며 그의 대사 하나하나에 반응하는 등 남다른 팬심을 드러냈다.

이어 허남준의 영상을 활용해 실제 연인과 대화를 나누는 듯한 콘텐츠까지 즐겼다.

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그렇게 화장실에서 복숭아와 '최애' 영상을 즐기며 한참을 보낸 린은 깍두기를 만들기 위해 마침내 자리에서 일어났다.

이를 지켜보던 서장훈은 "드디어 나간다"며 안도해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com