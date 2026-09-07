아이유, 건강악화 활동중단 속 깜짝 선물…10일 더블 타이틀 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 건강 악화로 활동을 중단한 아이유가 깜짝 선물을 안겼다.

아이유는 7일 공식 SNS 채널에 새 디지털 싱글 '이 별로부터' 트랙리스트 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 광활한 우주를 배경으로 거대한 행성과 우주인, 그 사이를 유영하는 종이비행기 등이 등장해 몽환적이면서도 신비로운 분위기를 자아낸다. 특히 행성 위로 곡명이 반짝이며 떠오르는 연출이 더해져 신보에 대한 궁금증을 높인다.

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이번 디지털 싱글은 발매가 연기된 아이유의 정규 6집에 수록될 예정인 두 곡을 선공개하는 것으로, 리스너들의 아쉬움을 달래줄 전망이다.

이번 디지털 싱글에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이트'가 수록됐다. 아이유는 두 곡 모두 직접 작사, 자신만의 감성을 녹여냈다. '디어 마이 크레이지 소울메이트' 뮤직비디오는 10일, '이 별로부터' 뮤직비디오는 16일 공개된다.

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'이 별로부터'는 10일 오후 6시 공개된다.

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아이유는 지난 7일 "고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다"고 건강 악화를 고백했다. 이에 따라 9월 예정됐던 단독 콘서트를 비롯한 공연 일정과 정규 6집 발매가 연기됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com