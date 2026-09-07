1000만 돌파 '오디세이', 5주 연속 주말 1위→33일간 전체 박스오피스 정상

사진 출처=유니버설픽쳐스 공식 계정

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 장기 흥행 신드롬을 이어가고 있다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '오디세이'는 개봉 5주차 주말인 9월 4일부터 6일 3일간 69만 8397명의 관객을 동원하며 5주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 차지했다. 이와 함께 개봉 이후 무려 33일 동안 단 하루도 빠짐없이 전체 박스오피스 정상을 지키며, 올해 개봉 외화 중 최장기간 연속 1위라는 독보적인 흥행 이정표까지 세웠다.

특히 이는 국내 극장가에 폭발적인 신드롬을 일으키며 27일 연속 박스오피스 1위를 기록한 '겨울왕국 2'는 물론, 21일 연속 1위를 이어간 '주토피아 2'의 기록까지 훌쩍 뛰어넘는 성적으로 더욱 이목을 집중시킨다. 세대를 아우르며 사랑받은 애니메이션 흥행작들의 기록마저 넘어선 '오디세이'는 개봉 한 달이 지난 시점에도 흔들림 없는 흥행세를 과시하며 올 하반기 극장가를 대표하는 최고의 화제작임을 다시 한번 입증했다.

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더욱 놀라운 것은 개봉 6주차에 접어든 현재까지도 쟁쟁한 신작들을 제치고 36일째 전체 예매율 1위를 수성하며 식지 않는 관람 열기를 이어가고 있다는 점이다. 천만 관객 돌파 이후에도 멈출 줄 모르는 '오디세이'의 장기 흥행 질주가 과연 어디까지 이어질지 귀추가 주목된다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com