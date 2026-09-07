이효리, 결국 분노 폭발했다 "인간이 인간한테 하는 말 맞아?" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] JTBC '연애전쟁'에 이효리의 분노 게이지를 풀충전시킨 역대급 커플이 등장한다.

JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 매회 갑론을박을 부르는 커플들의 사연과 이효리, 서장훈, 김희철의 솔직한 노필터 직언이 화제를 불러일으키고 있다.

오늘(7일) 방송되는 '연애전쟁' 11화는 같이 운영하는 회사의 지분을 두고 살벌한 전쟁을 펼치는 동업 커플이 등판해 한치의 물러섬 없는 갈등을 예고한다. 두 사람은 회사의 지분부터 업무 스타일, 경제권까지 사사건건 충돌하더니 결국 멱살잡이와 폭언까지 오가는 모습으로 충격을 안긴다.

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특히 회사의 창업자이자 이사 직함을 맡고 있는 여친은 "회사를 같이 운영하는 동안 월급을 한 번도 받은 적이 없다"고 밝혀 말을 잃게 만든다고. 여친은 "내가 네 노예야?"라고 속상함을 드러내지만, 회사 대표인 남친은 "대표가 시키면 좀 해"라고 뜻밖의 갑질로 원성을 자아낸다. 여친에게 무조건적인 희생을 강요하면서도 회사지분을 줄 수 없다는 남친의 행동에 서장훈은 "악덕 고용주 같아"라고 냉철한 팩트 폭격을 시작한다.

무엇보다 여친을 향한 남친의 거침없는 폭언이 이효리를 분노케 한다. 여친을 비하하는 모진 말에 이효리는 "나라면 당장 헤어졌어"라고 단호하게 말하더니 눈물을 흘리는 여친과 달리 웃음 짓는 남친을 향해 "웃음이 나오냐?"라고 울분을 터트린다고. 지분을 둘러싼 두 사람의 갈등이 최고조로 치닫자 이효리는 "인간이 인간한테 하는 말이 맞아?"라며 이해불가 상황에 주먹을 불끈 쥐었다는 후문.

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이효리의 분노 게이지를 풀충전시킨 동업 커플의 역대급 지분 전쟁의 전말은 오늘 본 방송에서 확인할 수 있다.

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한편, '연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com