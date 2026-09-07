현빈, 9년 만에 얼마나 달라졌나…더 커진 권력과 욕망('메인코2')

사진제공=월트디즈니컴퍼니코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '메이드 인 코리아 시즌2'가 더 커진 욕망만큼 거대해진 스케일로 돌아온다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 1970년대 시대상과 공간을 정교하게 구현한 프로덕션 스틸을 공개했다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.

공개된 스틸에는 백기태의 집무실을 비롯해 중앙정보부, 이케다 유지(원지안)의 저택, 부산항 등 작품의 주요 무대가 담겼다.

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먼저 이전보다 한층 어둡고 넓어진 백기태의 집무실은 9년 사이 달라진 그의 위상과 냉혹해진 분위기를 보여준다. 거대한 중앙정보부 청사 역시 더욱 막강한 위치에 오른 백기태의 존재감을 드러내며 시즌2에서 펼쳐질 이야기에 궁금증을 더한다.

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이케다 유지의 저택에서는 또 다른 권력의 풍경이 펼쳐진다. 장엄한 저택 한가운데 자리한 이케다 유지와 양옆에 늘어선 야쿠자 조직원들의 모습이 그의 막강한 영향력을 짐작하게 한다.

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긴장감 넘치는 부산항의 풍경도 눈길을 끈다. 어둠이 내려앉은 항구부터 폭우가 쏟아지는 밤, 거칠게 피어오르는 연기 사이로 차량과 인물들이 대치하는 모습까지 포착돼 일촉즉발의 사건을 예고한다.

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특히 이번 시즌은 주요 공간을 중심으로 하나의 사건을 향해 치닫는 6개 에피소드를 한 편의 영화처럼 구현하는 데 공을 들였다. 우민호 감독의 연출 아래 1970년대 시대상과 공간의 현실감을 세밀하게 살려낸 프로덕션 역시 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

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'메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9일 2개 에피소드를 시작으로 16일 2개, 23일 2개씩 디즈니+에서 공개되며, 총 6개 에피소드로 구성된다.