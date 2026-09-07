"보기만 해도 유쾌하네"…'부활남: 더 레드' 구교환X강기영, 찐친 케미 완성

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 구교환과 강기영이 특유의 위트와 리듬감 있는 연기 호흡으로 찐친 케미스트리를 완성했다.

죽을수록 강해지는 부활 능력자 석환과 그의 유일한 친구이자 사회생활 능력자 영하는 매사 티격태격하지만, 결정적인 순간에는 서로를 위해 망설임 없이 나서는 절친이다. 구교환은 어떤 상황에서도 유쾌함을 잃지 않는 석환을 능청스럽게 표현하고, 강기영은 친구를 위해 쓴소리도 아끼지 않는 현실 직장인 영하를 완벽하게 소화해 허물없는 친구 사이의 환상적인 호흡을 선보일 예정이다.

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특히 앞서 공개된 메인 예고편 속 두 사람의 찐친 케미를 확인할 수 있는 장면은 웃음 유발 포인트로 꼽히며 뜨거운 반응을 모았다. 갑자기 빨간 머리로 나타난 석환의 모습에 무미건조한 말투로 궁금증을 드러내고, 위기를 돌파하기 위해 복분자를 핑계 삼는 해프닝 등은 영하의 매력을 드러내며 위급한 상황 속 경쾌한 에너지를 불어넣는다. 또한 위기에 휘말리는 순간에도 거침없는 액션이 쉴 새 없이 펼쳐지는 가운데, 두 인물이 특유의 말맛과 리듬감으로 주고받는 티키타카는 극의 분위기를 환기하며 유쾌한 웃음을 선사할 것이다. 이처럼 구교환과 강기영이 만들어내는 시너지는 캐릭터의 매력을 한층 배가하며 '부활남: 더 레드'만의 놓칠 수 없는 관람 포인트가 될 예정이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com