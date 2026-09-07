"확실히 남씨 가문 유전자"...남보라, 친오빠 똑닮은 아들 얼굴에 흠칫

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 남보라가 날이 갈수록 친오빠를 닮는 아들을 보며 '유전자의 신비'를 경험했다.

남보라는 지난 6일 자신의 SNS에 "위클리 콩알"이라며 아들의 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 아들은 커다란 눈망울과 귀여운 볼살로 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

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특히 엄마 남보라를 닮은 듯한 모습이 눈길을 끄는 가운데, 남보라는 "가끔 우리 친오빠의 얼굴이 보여 흠칫흠칫 놀랄 때가 있다. 확실히 유전자는 남씨 가문에서 온 거 같다"라고 전해 웃음을 자아냈다.

이어 남보라는 "이제 손을 뻗어 뭘 잡으려고 한다. 세상에 대한 호기심도 더 많아졌다. 엄마를 보고 잘 웃는다! 슬슬 앉기도 하고 터미도 제법 오래 한다"라며 아들의 성장 근황을 전했다.

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또 "옹알이는 더 많아져서 이제 문장 수준으로 옹알이하기도 한다. 옹알이에 주어와 서술어가 생긴 거 같다. 통장을 만들었다"라고 덧붙이며 폭풍 성장 중인 아들의 모습을 전했다.

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곧 100일을 앞둔 아들을 위한 준비도 시작했다. 남보라는 "오늘도 건강하게 잘 크고 있는 콩알. 곧 100일이라 100일 상을 준비해야 한다. 하지만 나도 엄마는 처음이라 100일 상을 어케 준비해야하는지 모른다..."라고 털어놨다.

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13남매의 장녀인 남보라는 어린 시절부터 동생들을 돌봤지만, 막상 엄마가 된 후에는 서툰 모습을 보이며 솔직한 육아 일상을 공유하고 있다.

수면에 대한 이야기도 전했다. 남보라는 "이제 5시간씩 통잠을 잔다. 그럼에도 여전히 엄마는 잠이 부족한데 8시간 이상 통잠 자는 날, 잠 못자며 새벽 수유하던 때를 그리워할거 같다"라고 말했다.

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그러면서 "피곤하더라도 지금을 최대한 즐기려고 한다. 지나면 어차피 못 올 오늘이니"라고 덧붙이며 힘들지만 다시 돌아오지 않을 지금의 육아 시간을 소중하게 보내고 있는 마음을 전했다.

한편 남보라는 2025년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 득남했다.

shyun@sportschosun.com