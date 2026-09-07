뉴진스 해린, 어도어 복귀 후 첫 공식석상…컴백 신호탄

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 해린이 어도어 복귀 후 첫 공식석상에 선다.

해린은 7일 서울 송파구 롯데백화점 잠실점에서 열리는 글로벌 명품 뷰티 브랜드 포토콜 행사에 참석한다. 이 브랜드는 해린이 앰버서더로 활동 중인 브랜드로, 해린을 비롯해 김연아 남주혁 신예은 조이(레드벨벳) 등이 참석한다.

해린은 이 행사를 통해 뉴진스 멤버로서의 첫 활동에 돌입한다.

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뉴진스는 2024년 11월 소속사 어도어와의 전속계약이 해지됐다며 독자활동을 선언했다. 그러나 재판부는 어도어가 제기한 전속계약 유효확인 소송에서 어도어의 손을 들어줬다. 패소한 멤버들은 어도어로 복귀하겠다고 했다. 다만 어도어는 다니엘에 대해서는 전속계약 해지를 통보했다. 다니엘이 뉴진스의 전속계약 분쟁을 초래하고 멤버들의 이탈 및 복귀 지연에 중대한 책임이 있다는 이유였다. 이후 어도어는 다니엘과 그의 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 330억원 규모의 손해배상 소송을 청구했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com