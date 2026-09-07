ITZY 유나, 이래서 '골반뽕' 의혹까지…수영복 입고 뽐낸 '황금 골반'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 있지(ITZY) 유나가 휴양지에서 수영복 자태를 공개하며 일명 '황금 골반'으로 불리는 남다른 보디라인을 뽐냈다.

6일 유나는 자신의 SNS에 "흐려도 좋아"라는 글과 함께 해변에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 유나는 짙은 버건디 컬러의 원피스 수영복에 선글라스를 매치한 채 해변을 거닐고 있다. 머리를 자연스럽게 올려 묶고 여유로운 휴가 분위기를 만끽하는 모습이 눈길을 끌었다.

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특히 몸에 밀착되는 수영복으로 드러난 잘록한 허리와 긴 다리, 일명 '황금 골반'으로 불리는 유나의 남다른 비율이 시선을 사로잡았다.

유나는 과거 뛰어난 골반 라인 때문에 때아닌 '골반 패드' 의혹에 휩싸이기도 했다.

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이에 유나는 2024년 MBC '라디오스타'에 출연해 해당 의혹을 직접 언급했다. 당시 유나는 "뭐 넣었냐는 말을 많이들 하시더라"며 자신을 둘러싼 이야기를 알고 있다고 밝혔다.

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그러면서 2022년 KBS '가요대축제'에서 선보인 이효리의 '유고걸' 커버 무대를 언급하며 "'유고걸' 영상 한 번 보고 오시면 될 것 같다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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당시 몸매가 그대로 드러나는 로우라이즈 스타일링으로 무대에 올랐던 만큼, 자신의 무대 영상으로 '골반 패드' 의혹에 답한 셈이다.

이후에도 유나는 늘씬한 몸매와 남다른 비율로 꾸준히 화제를 모아왔다. 이번 휴양지 사진에서도 특유의 보디라인을 고스란히 드러내며 다시 한번 시선을 끌었다.

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narusi@sportschosun.com