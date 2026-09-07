[공식]'나솔' 남규홍 PD, '애정촌' 넘어 새 승부수…연애 없이 결혼부터 '계약결혼' 론칭

사진제공=MBC에브리원, KBS조이

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[스포츠조선 정빛 기자] '나는 솔로' 남규홍 PD가 이번에는 '연애'가 아닌 '결혼'을 정면으로 다룬다.

오는 28일 첫 방송되는 MBC에브리원, KBS Joy 새 예능 프로그램 '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 통해 부부 관계를 미리 경험하고, 그 과정에서 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인하는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다.

'계약결혼'은 "나는 왜 결혼하는가, 그리고 누구와 어떻게 살아야 하는가"라는 질문에서 출발한다. 누군가를 만나 사랑을 확인하고 최종 선택으로 마무리되는 기존 연애 리얼리티와 달리, 출연자들이 실제 부부처럼 생활하며 진짜 결혼으로 이어질 수 있는지를 들여다본다.

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출연자들은 계약으로 맺어진 관계 속에서 부부의 삶을 미리 경험한다. 실제 결혼생활에서 마주할 수 있는 다양한 상황을 함께 겪으며 자신이 원하는 배우자와 결혼생활의 모습을 구체적으로 확인해 나갈 예정이다.

특히 '짝'과 '나는 솔로'를 연출한 남규홍 PD가 처음으로 '결혼'을 전면에 내세운 프로그램이라는 점에서 관심을 모은다. 남 PD는 15년 넘게 남녀의 만남과 선택, 관계의 변화를 관찰하는 연애 리얼리티를 선보여왔다. 제작진에 따르면 '짝'과 '나는 SOLO'를 통해 탄생한 부부는 80여 명에 달한다.

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제작진은 "'계약결혼'은 결혼을 권하거나 결혼에 대한 정답을 제시하는 프로그램이 아니다. 결혼을 간절히 원하는 남녀가 누군가와 실제 부부처럼 살아보는 과정을 통해 자신이 원하는 관계가 무엇인지 확인해보는 리얼리티"라며 "15년간 축적한 연애 프로그램 노하우를 쏟아낼 남규홍 PD와 MBC에브리원, KBS Joy의 첫 의기투합을 기대해 달라"고 밝혔다.

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'계약결혼'은 오는 28일 오후 10시 30분 MBC에브리원과 KBS Joy에서 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com