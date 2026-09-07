"못생겼으니 활동 그만해"…장성규, 노골적 '얼평' DM에 황당 "난 내 얼굴 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장성규가 느닷없이 날아온 외모 비하 메시지를 공개하며 황당함을 드러냈다.

16일 장성규는 자신의 SNS에 "왜 일요일 대낮부터 얼평하고 난리임. 난 내 얼굴이 좋은데. #얼평금지"라는 글과 함께 한 누리꾼으로부터 받은 DM(다이렉트 메시지)을 공개했다.

공개된 메시지에는 장성규의 외모를 노골적으로 비하하는 내용이 담겼다.

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해당 누리꾼은 "이상하게 웃는 그 아나운서 맞죠. 소문대로 얼굴이 안 예쁘고 안 잘생겼어. 활동 좀 그만해"라며 장성규의 외모와 방송 활동을 공격했다.

여기에 "장성규가 인터넷 캡처에서 얼굴이 못생겨서 이상하게 웃는 그 아나운서 맞죠"라는 등 비슷한 내용의 메시지를 거듭 보냈다.

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난데없는 외모 비하 메시지를 받은 장성규는 "이건 뭔 상황임?"이라고 직접 답장하며 당혹감을 감추지 못했다.

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이후 해당 DM을 공개한 장성규는 "난 내 얼굴이 좋은데"라며 자신의 외모를 평가하는 행동에 유쾌하면서도 단호하게 선을 그었다.

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한편 장성규는 2014년 비연예인 아내와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com