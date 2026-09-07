'돌싱3' 이소라, ♥최동환과 무슨 일 "한 달 만에 만났는데 헤어질 뻔" 억울

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱3' 이소라가 최동환과 오랜만에 데이트를 즐겼다.

이소라는 7일 "육아하느라 한 달 만에 만나서 처음 간 술집에서 헤어질 뻔한 썰 아니 사장님…저한테 왜 그러세요?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 난생 처음 간 술집인데 억울해서 울 뻔 저 진짜 처음 왔다고요!!!!!!!!!!"라는 글과 함께 한 펴의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 최동환과 데이트를 즐긴 이소라의 모습이 담겼다. 처음 간 술집에서 사장님이 이소라를 다른 손님과 착각하자 최동환은 "누구랑 왔냐"고 추궁을 시작했다. "한 달 만에 만났는데 누구랑 왔었냐. 솔직히 말해라"라는 질문에 이소라는 "아니다. 미치고 환장하겠다"고 억울함을 토로했다. 이소라는 "내 얼굴이 흔하지 않은데"라고 웃음을 터뜨리다가도 최동환의 계속된 추궁에 "적당히 해라"라고 답답함을 호소했다. 오랜 연애에도 티격태격하는 최동환의 귀여운 질투가 엿보인다.

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한편, 이소라와 최동환은 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 실제 연인으로 발전했다. 이후 연애를 계속 이어오는 두 사람에 재혼 관련 질문이 쏟아졌지만 이소라는 "죄송하게도 (재혼) 계획이 없다. 현생 서로에게 집중하며 지금처럼 만나면 안 될까요. 결혼을 해서 예쁘게 잘 사시는 분들도 있지만 저희의 만남도 존중 받길 바란다"고 재혼 계획은 없다고 선을 그었다.

wjlee@sportschosun.com