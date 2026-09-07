'박성광♥' 이솔이, 얼굴 전체 피부 시술 흔적 어쩌나..."핵폭격 수준"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 피부 시술 후 달라진 얼굴을 공개했다.

이솔이는 지난 6일 자신의 SNS를 통해 "얼굴 섬유종 기타 등등 빼느라 피부 거의 핵폭격 수준... 가리느라 힘들었다"라며 피부과 시술 후 근황을 전했다.

공개된 사진 속 이솔이는 얼굴 곳곳에 피부 시술 흔적이 남아 있는 모습이다. 특히 이솔이는 눈 밑을 비롯해 섬유종과 색소 치료를 받은 부위가 붉게 올라와 이를 가리는 피부 치료 스티커를 붙이기도 했다.

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이후 스케줄을 위해 이동하던 이솔이는 카메라에 비친 자신의 얼굴을 바라보며 "눈 밑에 섬유종이랑 색소 치료한 것들 때문에 피부 난리다. 화장과 보정이 대체 얼마나 대단한 건지 실감 중..."이라고 말했다.

평소 방송과 SNS를 통해 꾸밈없는 일상을 공개해온 만큼, 시술 직후 피부 상태까지 솔직하게 공개하며 팬들의 눈길을 끌었다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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이솔이는 앞서 여성암을 투병했다는 사실을 고백하며 수술과 항암치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 투병 사실을 솔직하게 공개하며 많은 응원을 받았다.

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shyun@sportschosun.com