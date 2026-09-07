“무인도에 가서 뛰어야 하나” 전자발찌 벗은 고영욱, 러닝 인증에 ‘경악’ 반응

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 오랜만에 야외에서 러닝을 즐기는 모습을 공개했다가 일부 누리꾼들의 거센 비판을 받았다.

고영욱은 지난 6일 개인 계정에 오랜만에 야외에서 러닝을 했다는 내용의 글과 함께 영상을 게재했다. 그는 폭염이 지나간 뒤 한적한 장소에서 혼자 달리며 시간을 보냈다고 전했다.

고영욱은 게시물에서 "그 누구에게도 피해 안 주고 혼자 사색하며 달리고 거울에 비친 모습 하나 찍어 올렸을 뿐인데..."라며 "난 어디 무인도에 가서 달려야 하나..."라고 적었다.

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공개된 영상에는 도로에서 러닝을 하는 모습이 담겼다. 앞서 고영욱은 지난 5일에도 운동복과 모자 등을 착용한 채 외출한 모습을 공개했다. 그러나 해당 게시물을 접한 일부 누리꾼들은 불편한 감정을 드러냈다. "마주치고 싶지 않다", "무섭다" 등의 반응이 이어지며 논란이 일었다.

해당 게시물을 본 일부 누리꾼들은 고영욱의 외출과 SNS 활동에 대해 부정적인 의견을 나타냈다. 댓글을 통해 불편한 심경을 밝히거나 외출을 자제해 달라는 취지의 반응도 나왔다.

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고영욱은 이후 지난 6월 올렸던 러닝 관련 게시물을 다시 공유하기도 했다. 당시 그는 "달리고 나서 보고 벌레가 터진 줄 알고 깜짝 놀랐는데 버찌가 터진 거... 가뜩이나 발목 주변에 뭐 닿는 거에 예민한 사람인데... 휴~"라는 내용의 글을 남겼다.

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해당 게시물에는 고영욱의 향후 삶을 응원하는 취지의 댓글도 있었다. 한 누리꾼은 그가 자신만의 방식으로 행복하기를 바란다는 취지의 글을 남겼고, 고영욱은 해당 댓글을 다시 게시했다.

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한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라로 데뷔해 활동했다. 이후 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소됐으며, 2013년 징역 2년 6개월의 실형을 선고받았다. 2015년 출소했다.

tokkig@sportschosun.com