[SC인터뷰]'워터밤 여신' 권은비, 힘 쏙 뺐다…"이젠 은비 2기, 음색으로 인정받고파"(종합)

사진제공=RBW

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[스포츠조선 정빛 기자] 화려한 조명과 물줄기 아래 강렬한 퍼포먼스로 무대를 장악하던 '워터밤 여신' 권은비가 이번엔 힘을 쏙 뺐다. 고음도, 격한 안무도 덜어내고 몽글몽글한 감성과 본연의 보컬을 채워 넣었다.

권은비는 3일 새 디지털 싱글 '데자부'를 발표하고 본격적인 활동에 나섰다. 새 소속사 RBW에 둥지를 튼 이후 처음 선보이는 신곡이자, 오랜만에 음악방송 활동까지 예고한 컴백이다. 권은비는 "새로운 소속사에서 처음 내는 앨범이라 개인적으로 더 떨리고 설렌다"고 컴백 소감을 밝혔다.

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타이틀곡 '데자부'는 여름날의 익숙하면서도 새로운 설렘을 담은 곡으로, 수백 곡의 후보 가운데 권은비가 직접 골랐다. 이 곡을 택한 배경에는 자신의 본래 취향이 있었다.

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권은비는 "몇백 곡을 받았는데, 처음 들었을 때 내 감으로 '무조건 해야 한다'는 생각이 들었다"며 "무대 위 강렬한 퍼포먼스도 좋아하지만, 제 본연의 감성은 몽글몽글한 무드에 가깝다. 무대 밖 밝고 털털한 권은비의 자연스러운 매력을 잘 녹여내고 싶었다"고 설명했다.

이어 "다채로운 매력을 가진 사람인데 아직 그걸 다 보여드리지 못한 것 같다"며 남다른 콘셉트 소화력에 대한 자신감도 드러냈다.

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무엇보다 퍼포먼스에서 힘을 뺐다는 점이 관심사다. 화려한 소품이나 묘기 같은 기술 대신 춤선 자체를 편안하게 즐길 수 있도록 짰다.

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권은비는 "지금까지는 소품을 쓰거나 묘기처럼 신선한 퍼포먼스를 많이 했다면 이번에는 다 덜어냈다. 이 정도로 '이지(Easy)'한 안무는 저도 처음"이라며 "제 춤선 자체를 보여드리는 데서 색다름을 느끼실 수 있을 것이다. 훅이나 특정 파트에 손동작이 있는데 가볍게 즐겨주셨으면 한다"고 설명했다.

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보컬과 비주얼도 달라졌다. 권은비는 "고음이 없는 노래는 이번이 거의 처음인 것 같다. 3분 동안 편안하고 지루하지 않게 들으실 수 있을 것"이라며 "어느 날 '제 눈빛이 싸가지 없어 보인다'는 쇼츠 영상을 봤다. 차갑거나 냉소적일 것 같다는 대중의 편견을 지우고 싶어 헤어 컬러도 웜하게 바꾸고 비주얼 전체의 채도도 높였다"고 웃었다.

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이 같은 변화에는 스스로를 돌아본 시간이 있었다. 권은비는 자신의 활동기를 '은비 1기'와 '은비 2기'로 정의했다.

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"1기 때는 아이즈원 활동과 솔로를 거치며 해야 하는 것들을 좇느라 정작 내가 뭘 좋아하고 행복한지 잘 몰랐다. 반면 2기에는 경험치가 쌓이며 좋아하는 게 무엇인지 조금은 알 것 같다. 여전히 알아가는 과정이지만, 이제는 조금이라도 내가 진짜 하고 싶은 걸 해보는 시기다."

'은비 2기'를 이야기하며 빼놓을 수 없는 것이 바로 '워터밤'이다. 2023년 워터밤을 계기로 '언더워터' 역주행 신화를 쓰며 '서머 퀸'에 올랐지만, 올해는 무대에 오르지 않아 아쉬움을 샀다.

권은비는 "섭외 시기가 회사를 이직하고 적응해야 하는 시기와 겹쳤다"며 "회사를 옮기며 가장 중요하게 생각했던 첫 번째 앨범에 우선순위를 두기 위한 선택이었다"고 솔직히 털어놨다. 그러면서 "음악성으로 인정받기 위해 불참했다는 것은 사실이 아니며, 앨범 작업 시 워터밤을 의식해 곡을 만들지도 않는다. 페스티벌에서 하면 신나겠다는 생각은 할 수 있지만, 내가 원하는 음악을 하는 게 먼저"라고 선을 그었다.

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물론 자신을 대중에게 각인시킨 '워터밤 여신'이라는 타이틀에 대한 고마움은 여전하다. 권은비는 "'서머 퀸'이라는 수식어가 부담스럽고 여름에 대한 책임감도 생기지만, 여름 하면 떠올려 주시는 것 자체가 감사한 일"이라며 "다만 그 수식어에 머무르기보다는 다른 것을 보여줘야 하는 시기라고 생각했다. '노래를 들어보시면 제 목소리가 생각보다 꽤 괜찮다(웃음)'는 말을 꼭 전하고 싶다. 이제는 '음색 퀸'처럼 목소리와 앨범 자체로 인정받고 싶다"고 강조했다.

소속사를 RBW로 옮긴 이유 역시 음악에 있었다. 권은비는 "음악적인 이야기를 가장 진정성 있게 나눌 수 있는 곳이었다. 디스코를 비롯해 도전하고 싶은 장르가 정말 많다. 어떤 장르를 하더라도 잘 어울리고, 믿고 들을 수 있는 가수가 되고 싶다"고 밝혔다.

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자신만의 무기로는 '사람을 끄는 에너지'를 꼽았다. 성적에 대한 목표는 소박하지만 뚜렷하다. 권은비는 "'언더워터'도 처음엔 99위, 100위권에서 시작했다. 이번에도 순위권 안에만 들어도 큰 성공"이라며 "'권은비가 이런 것도 하네?'라는 의외의 발견을 전하고 싶다. 그동안 앨범이 드문드문 나왔는데, 저는 결국 가수이기 때문에 앨범이 잘됐으면 좋겠고 오래오래 음악을 이어가는 것이 가장 큰 꿈"이라고 전했다.

대중이 원하는 권은비와 자신이 원하는 권은비 사이에서, 이제 '자신의 마음' 쪽으로 무게추를 조금 더 옮긴다. '워터밤 여신'이라는 이름을 지우려는 것이 아니라, 그 이름 하나로는 다 설명되지 않는 사람이 되고 싶은 것.

"애초부터 '대중이 좋아하니까 해야지'라는 기준은 없었어요. 내가 좋아하는 걸 진심으로 하면 결국 사랑받을 수 있을 거라 믿으니까요!"

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com