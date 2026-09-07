[SC이슈] "취재진이 사인 받으러 우르르"…전도연·설경구·조여정·조인성, '가능한 사랑'으로 베니스 접수

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'이 제83회 베니스국제영화제를 통해 베일을 벗었다. 8년 만에 새 작품으로 돌아온 이창동 감독을 비롯해 전도연, 설경구, 조여정, 조인성 등 주연 배우들을 향한 현지의 관심도 뜨거웠다.

제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청작 '가능한 사랑' 공식 기자회견이 6일(현지시간) 이탈리아 베니스 리도섬에서 진행됐다.

'가능한 사랑'은 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보이는 신작이다. 해고 노동자 호석(설경구)와 그의 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)과 그의 남편 상우(조인성) 등 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그렸다.

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이 감독은 '가능한 사랑'에 대해 "영화에 대한 우리의 고민, 우리가 사는 이 세상, 근본적으로 변화해 가는 인간관계에 대한 질문이 담겨 있다"며 "'버닝' 이후 8년이 지나는 동안 우리의 삶 자체가 급격히 변화해 가는 걸 느꼈다. 코로나19로 사람들이 극장에 오지 못하는 기간도 있었고, 인간관계 자체가 본질적으로 변화했다고 봤다. 영화가 여전히 사람과 사람을 이어 줄 수 있는가에 대한 본질적인 고민을 했다"고 전했다.

이어 작품에 담은 메시지에 대해 "이런 시대에 우리는 어떻게 해야 하고 어떻게 살아남아야 하고 어떻게 자아와 정체성을 찾아가야 하는지에 대한 질문을 영화에 담고 싶었고, 관객들과 함께 생각해 보고 싶었다"고 밝혔다.

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이날 약 30분간 진행된 공식 기자회견이 끝나자 이례적인 장면이 펼쳐졌다. 사회자가 종료를 알리자마자, 객석에 있던 국내외 취재진이 일제히 무대 앞으로 몰려들었다. 취재진은 카메라를 잠시 내려놓고 미리 준비한 종이와 펜을 꺼내 이창동 감독과 배우들에게 사인을 요청했다.

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예상치 못한 취재진의 관심에 설경구, 전도연, 조여정, 조인성은 놀란 표정을 감추지 못하면서도 이내 환한 미소로 화답했다. 이창동 감독 역시 이어지는 사인 요청에 흔쾌히 응했다. 이창동 감독이 2002년 '오아시스' 이후 24년 만에 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청된 만큼, 신작 '가능한 사랑'과 감독 및 주연 배우들을 향한 현지 언론의 뜨거운 반응을 실감케 하는 대목이었다.

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작품 공개 이후 외신들의 호평도 이어졌다. 미국 연예매체 버라이어티는 '가능한 사랑'을 "위트와 영혼, 사회적 통찰이 빛나는 작품"이라고 평가했다. 미국 연예매체 할리우드 리포터는 "경제적·감정적 불안을 꿰뚫어 보는 매혹적인 작품"이라며 이창동 감독의 정교한 연출과 배우들의 연기를 높이 평가했다. 영국 매체 가디언은 "정교하게 조율된 작품", "아름답게 연기된 영화"라고 호평했다. 미국 영화 전문 매체 인디와이어 역시 '가능한 사랑'을 "이창동 감독의 또 하나의 걸작"이라고 평가하며 작품에 대한 기대감을 높였다.

한편 베니스국제영화제는 토론토국제영화제를 비롯해 칸영화제, 베를린국제영화제와 함께 세계 4대 영화제로 꼽히며, 작품성과 대중성을 겸비한 작품들을 소개해왔다. '가능한 사랑'이 초청된 경쟁 부문은 베니스국제영화제의 메인 섹션이자 황금사자상을 비롯한 주요 상들의 수상작이 선정되는 핵심 부문이다. 지금까지 경쟁 부문에 초청된 대표적인 한국영화로는 '어쩔수가없다', '피에타', '친절한 금자씨' 등이 있으며, '가능한 사랑'은 이번 초청으로 베니스국제영화제 경쟁 부문에 진출한 12번째 한국영화가 됐다.

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'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제, 제51회 토론토국제영화제, 제64회 뉴욕영화제, 제74회 산세바스티안국제영화제, 제22회 취리히영화제, 제45회 밴쿠버국제영화제에 이어 제70회 BFI 런던영화제 갈라 섹션에 공식 초청됐다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com