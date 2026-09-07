“거리는 해결할 수 있다”던 백진희, 진짜였다…캐나다 '장거리 연애' 끝 결혼

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[스포츠조선 김준석 기자] "거리는 어떻게든 해결할 수 있다"고 말했던 배우 백진희가 실제 캐나다 장거리 연애를 극복하고 결혼이라는 결실을 맺는다.

7일 소속사 매니지먼트에이엠나인 측은 백진희가 내년 1월 23일 결혼식을 올린다고 밝혔다.

예비신랑은 캐나다에 거주하는 비연예인 직장인으로 알려졌다. 두 사람은 한국과 캐나다를 오가는 장거리 연애를 이어온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 결혼 후에도 백진희는 캐나다와 서울을 오가며 생활할 예정이다.

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결혼 소식과 함께 백진희가 과거 자신의 유튜브 채널에서 밝혔던 연애관도 다시 주목받고 있다.

당시 백진희는 '연애 시작이 어려운 이유'를 주제로 이상형 월드컵을 진행했다. 특히 '먼저 고백하기 무서워서'와 '거리가 멀어서'라는 선택지가 나오자 장거리 연애에 대한 확고한 생각을 밝혔다.

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백진희는 "거리가 멀어서 시작이 어렵지는 않을 것 같다"며 "거리든 어떻게든 물리적인 것이기 때문에 해결할 수 있다"고 말했다.

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연애할 시간이 부족하다는 이유에도 고개를 저었다. 그는 '일이 너무 많아서'와 '기회가 없어서' 중 후자를 택하며 "일이 너무 많아도 시간은 쪼개면 난다"고 했다.

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최종 선택에서도 '기회가 없어서'를 고른 백진희는 "무조건 기회를 잡아라. 기회는 아무 때나 오지 않는다"고 강조했다.

당시에는 자신의 연애관을 밝힌 발언이었지만, 이후 백진희가 캐나다에 거주하는 연인과 실제 장거리 연애를 이어온 끝에 결혼을 앞두게 되면서 더욱 눈길을 끌고 있다.

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특히 "거리는 해결할 수 있다", "시간은 쪼개면 난다", "기회를 잡아라"라고 했던 백진희의 말이 자신의 러브스토리와 그대로 맞아떨어진 셈이다.

한편 백진희는 내년 1월 23일 결혼식을 올리고 새로운 출발에 나선다.

narusi@sportschosun.com