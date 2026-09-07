손준호 "♥김소현에 포르쉐 전기차 사줘" 통 큰 플렉스 ('전설의 사내')

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[스포츠조선 이우주 기자] 전설의 사내' TOP7이 초특급 트로트 스타들, 그리고 뮤지컬 배우들과 함께 '명곡 삼국대전'을 벌인다.

9일(수) 밤 9시 40분 방송되는 MBN '전설의 사내' 9회에서는 '무명전설' TOP7(성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네)을 비롯해, 홍지민·선예·손준호·에녹·김희재·라이언·김민수가 출정해 '명곡 삼국대전'으로 맞붙는 현장이 공개된다.

이날 MC 장민호와 양세형은 TOP7을 향해 "오늘 인원이 안 맞는다", "(TOP7 중) 하루와 이창민이 안 보인다"며 뭔가 허전한 분위기를 언급한다. 이루네는 곧장 "(하루와 이창민이) 하차했다"는 폭탄 발언을 날리고, 황윤성도 "조퇴한 것 같다"고 받아쳐 대환장 케미를 발산한다. 이런 가운데, 하루와 이창민이 홍지민, 라이언, 김희재와 함께 '팔색국' 팀으로 무대에 등장해 모두를 놀라게 한다. 황윤성은 "배신자다!"라며 하루와 이창민을 저격(?)한다.

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'팔색국'으로 뭉친 김희재는 "까다로운 심사를 통해 멤버들을 영입했다"고 강조한다. 장민호는 "맞다. '팔색국' 분들은 뮤지컬 유경험자다"라며 기대감을 드러낸다. 직후 "하루가 뮤지컬을 했었다고?"라는 의혹이 제기되자, 하루는 "사실 제가 어린이 뮤지컬로 데뷔했다"며 과거 맡았던 역할을 즉석에서 재현해 현장을 뒤집는다. 하루의 뮤지컬 배우 시절이 궁금해지는 가운데, 양세형은 "뮤지컬 '광화문 연가' 주역들이 뭉쳤다"며 선예, 손준호, 에녹, 김민수로 구성된 '연가국'을 무대로 소환한다. TOP7은 선예의 깜짝 출연에 발을 동동 구르며 환호하고, 나아가 선예의 무대를 감상하다가 "사랑해요"라며 떼창까지 한다. 마지막 팀으로는 성리·장한별·황윤성·정연호·이루네로 꾸려진 '전사국'이 출정한다.

이렇게 '전사국 VS 팔색국 VS 연가국' 소개가 끝난 가운데, 첫 번째 주제로 '사랑꾼 대결'이 선포된다. 이루네는 "우리 다 총각이잖아"라고 탄식한 반면, 정연호는 "저도 사랑이 고장났잖아요"라며 '무명전설'에서 받은 신곡 '사랑이 고장났어요'를 깨알 홍보해 웃음을 더한다. 이후 첫 대결 주자로 '전사국' 정연호, '팔색국' 라이언, '연가국' 손준호가 호명된다. 손준호는 "저는 모든 게 다 김소현입니다!"라고 시작부터 '아내 바라기' 면모를 드러내고, 또 "아내에게 포XX 전기차를 선물했다던데?"라는 질문에 "자랑거리도 아니어서…"라고 답해 모두의 '리스펙'을 받는다. 과연 손호준, 정현호, 라인언의 '사랑꾼 대결'에서 누가 승리할지 관심이 집중된다.

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한편 2일 방송된 '전설의 사내'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.6%(전국 유료방송가구 2부 기준)의 시청률을 기록했으며 분당 최고 시청률은 무려 5.2%까지 치솟았다. 이로써 8주 연속으로 '수요일 예능 시청률' 1위를 수성했으며, 종편과 케이블을 포함한 음악 프로그램들 중에서도 압도적 수치로 8주 연속 1위를 차지했다.

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'명곡 삼국대전'으로 맞붙는 TOP7과 특급 트로트 스타 및 뮤지컬 배우들의 활약상은 9일(수) 밤 9시 40분 방송되는 MBN '전설의 사내'에서 만날 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com