조나단, 파트리샤에 '차 선물' 미담 자랑하다 역풍 맞았다..."할부는 동생이" (냉부)

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[스포츠조선 김수현기자] 여동생 파트리샤에게 자동차를 선물했다고 밝힌 조나단의 미담이 알고 보니 할부금은 파트리샤가 직접 부담하고 있는 것으로 드러나 웃음을 자아냈다.

지난 6일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 조나단·파트리샤 남매가 출연해 냉장고를 공개했다.

이날 조나단과 파트리샤는 친남매다운 티격태격 케미를 선보이며 웃음을 안겼다.

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MC 김성주는 "조나단이 알고 보면 동생을 엄청 아낀다더라"며 조나단이 파트리샤에게 자동차를 플렉스했다는 사실을 언급했다.

이에 조나단은 어깨를 으쓱하며 뿌듯한 모습을 보였지만, 파트리샤는 곧바로 "여기까지만 들으면 정말 좋은 오빠지만 할부는 다 제가 내고 있다"고 반박했다.

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파트리샤는 "할부로 차를 사줬고, 할부는 다 제가 부담하고 있다. 이게 선물인가 싶다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그러자 조나단은 "이게 선물이다. 저는 리샤 씨가 나태해지는 게 너무 싫다"며 뻔뻔하게 받아쳤다. 파트리샤는 "진짜 무슨 소리냐"라며 황당하다는 반응을 보여 남매간 티격태격하는 모습이 이어졌다.

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조나단은 여기서 그치지 않고 "버릇이 되기 때문에 다 사주면 안 된다"고 강조했다. 동생을 위해 자동차를 마련해줬지만, 모든 것을 대신 해주는 것은 오히려 독이 될 수 있다는 논리였다.

이를 들은 최현석은 "몇 개월치 할부를 미리 내줬냐"고 물었지만, 조나단은 "몇 개월치를 내줬는지는 공개하면 안 된다"며 고개를 저었다.

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이에 파트리샤는 "이 정도면 그냥 가서 사인만 해준 거다"라며 조나단이 자신에게 선물한 것은 사실상 '사인'뿐이라고 주장해 폭소를 자아냈다.

김풍 역시 파트리샤의 편을 들며 "이 정도면 딜러랑 무슨 관계냐"고 거들어 현장을 웃음으로 물들였다.

shyun@sportschosun.com