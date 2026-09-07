'프리스타일 풋볼 2', PAX 웨스트서 스팀 출시 기대작 스포츠 1위

Advertisement

Advertisement

조이시티의 신작 축구 게임 '프리스타일 풋볼 2'가 글로벌 게임쇼 'PAX 웨스트(West) 2026'에서 스팀 이용자들의 높은 관심을 받았다.

조이시티는 자회사 우레가 개발중인 '프리스타일 풋볼 2'가 PAX 웨스트 2026을 맞아 스팀에서 공개한 'PAX 출시 기대작(Trending Wishlisted)' 리스트에서 스포츠 장르 1위에 올랐다고 7일 밝혔다. 전체 장르에서는 11위를 기록했다.

스팀의 출시 기대작 순위에서 스포츠 장르 선두에 오른 것은 글로벌 이용자들의 사전 관심을 가늠할 수 있는 지표라는 점에서 의미가 있다. 특히 전체 장르에서도 11위에 이름을 올리면서 스포츠 게임을 넘어 폭넓은 이용자층의 관심을 끌고 있다는 점을 보여줬다.

Advertisement

조이시티는 PAX 웨스트 현장에 '프리스타일 풋볼 2' 단독 시연 부스를 마련하고 관람객들에게 게임을 직접 공개했다. 1인 1캐릭터 조작을 기반으로 한 직관적인 액션과 5대5 팀플레이를 중심으로 게임의 특징을 소개했으며, 참가자들이 직접 플레이할 수 있도록 했다.

Advertisement

온라인에서는 글로벌 이용자를 대상으로 프라임 오픈 베타 테스트(OBT)를 진행했다. 현장 시연과 함께 실제 이용자들이 게임을 경험할 수 있는 접점을 넓히면서 정식 출시를 앞두고 다양한 의견을 수집하는 데 초점을 맞췄다.

'프리스타일 풋볼 2'는 온라인 스포츠게임 '프리스타일' 시리즈의 원작 개발진이 다시 모여 개발하고 있는 축구 게임이다. 기존 '프리스타일' 시리즈의 조작감과 팀플레이를 계승하면서 1인 1캐릭터 방식의 플레이를 앞세운 것이 특징이다.

Advertisement

Advertisement

조이시티는 이번 테스트에서 확보한 이용자 의견을 게임 개발에 반영해 완성도를 끌어올린다는 계획이다. 글로벌 시장에서 '프리스타일'이라는 기존 브랜드 인지도를 확보하고 있는 만큼, 이번 PAX 웨스트에서 확인된 사전 관심을 실제 출시 성과로 연결할 수 있을지가 향후 관건이다. '프리스타일 풋볼 2'는 올 4분기 PC 스팀과 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 출시될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com