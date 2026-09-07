MMORPG '씰M2', 5개 클래스 공개…직업별 전투 방식 차별화

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플레이위드코리아가 신작 모바일 MMORPG '씰M2'의 5개 클래스별 소개 영상을 공개하고 직업에 따라 달라지는 전투 시스템을 선보였다.

플레이위드코리아는 공식 유튜브 채널을 통해 기사, 사수, 마법사, 성직자, 광대 등 5개 클래스의 소개 영상을 공개했다고 7일 밝혔다. 영상에는 각 클래스의 주요 스킬과 전투 장면, 실제 플레이 모습 등이 담겼다.

이번 영상에서는 전작 '씰M'에서 이어지는 친숙한 분위기와 함께 '씰M2'에서 새롭게 펼쳐지는 세계관과 전투 모습을 확인할 수 있다. 특히 단순히 직업마다 스킬의 외형이나 효과를 달리하는 데 그치지 않고, 클래스별로 전투를 풀어가는 방식 자체에 차이를 둔 점을 강조했다.

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'씰M2'는 자동 전투를 지원하면서도 이용자의 직접 조작과 스킬 사용 타이밍에 따라 전투 흐름과 결과가 달라지도록 설계됐다. 상황에 맞는 스킬을 선택하고 적절한 타이밍에 조작하는 방식으로 능동적인 전투를 구현한다는 설명이다.

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클래스마다 고유한 전투 메커니즘도 적용된다. 핵심 전투 스타일은 '스위칭', '콤보', '강화 공격' 등 세 가지로 나뉘며, 각 클래스의 특성과 스킬이 해당 전투 방식에 맞물리도록 구성했다.

이는 모바일 MMORPG에서 흔히 볼 수 있는 직업 간 능력치와 스킬 구성의 차이를 넘어, 어떤 클래스를 선택하느냐에 따라 실제 전투를 플레이하는 방식까지 달라지게 하려는 접근으로 풀이된다. 자동 전투를 기본으로 제공하면서도 직접 조작할 때의 개입 요소를 늘렸다는 점에서 어떤 차별점을 만들어낼지도 관심거리다.

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클래스별 소개 영상은 '씰M2' 공식 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다. 플레이위드코리아는 공식 포럼과 SNS 채널도 함께 개설하고 게임 관련 정보를 순차적으로 공개할 예정이다. '씰M2'는 현재 각 앱마켓과 공식 홈페이지를 통해 사전예약을 진행하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com