김인석 "나이 많은 후배한테 맞아" 폭로에 "또 그 개그맨?" 실명 추측 난무

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김인석이 후배에게 맞았던 일화를 털어놨다.

6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에서는 '유명 쉐프한테 300만 원 뜯기고, 최초로 후배한테 맞은 개그맨!'이라는 제목 제목의 영상이 게재됐다.

미키광수는 김인석에게 "이때까지 개그맨 중에 다투거나 혼나거나 당시 워낙 잘나갔는데도 집합이나 이런 게 있었냐"고 물었고 김인석은 "나는 후배였는데 맞았다"고 밝혔다. 미키광수는 "개그맨 중에 후배한테 맞는 사람은 본 적이 없다"고 깜짝 놀랐고 윤성호는 "인석이보다 나이가 많고 후배인데 인석이랑 아마추어 때 같이 했다"고 해당 개그맨에 대한 힌트를 줬다.

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김인석은 "그 형이 나한테 90도로 인사하는 게 너무 불편해서 인사를 못 받겠더라. 그래서 못 본 척을 했다. 그러니까 '이 XX가 나를 무시하는구나'가 된 거다. 내가 '안녕하세요' 하는데 '아 네' 이걸 못하겠더라. 오해가 돼서 '선배님 잠깐 얘기 좀 하자' 해서 골목 같은 곳으로 갔는데 (멱살을 잡고) '야 이 XXX야. 네가 날 무시해? 왜 인사를 안 받아. 인사 똑바로 받아'라고 했다. 그래서 내가 '인사 잘 받겠습니다. 형 미안해요. 오해였던 거 같아요'라고 하고 그 다음부터 인사를 잘 받았다"고 밝혔다.

미키광수는 "삐 처리할 테니까 실명 말해달라"고 밝혔고 김인석은 "XXX 형이지 뭐야. 누가 있냐"고 밝혔다. 이에 자막에는 '역시나 예상했던 그 분'이라는 문구가 담겼다. 하지만 김인석은 "(가해자는) 기억을 못 하는 거 같더라. 나는 너무 충격적이었다. 후배한테 내가 맞을 뻔했다는 게 너무 부끄럽고 너무 치욕스러워서 안 잊혀지더라"라고 토로했다.

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미키광수는 "그러면 본인 말고 후배가 다른 선배한테도 들이대는 걸 많이 봤냐"고 물었고 김인석은 "내가 알기론 형들도 말을 못했던 거 같다. 너무 강성인 걸 아니까. 그 사람을 제압할 수 있는 사람은 당시 없었던 거 같다"고 밝혔다.

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영상이 공개된 후 네티즌들 사이에서는 해당 개그맨을 추측하는 댓글들이 줄을 이었다. 특히 김인석보다 나이가 많은 후배 개그맨이라는 키워드로 후보를 추리며 "또 그 개그맨이냐"고 유명 개그맨을 언급했다.

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wjlee@sportschosun.com