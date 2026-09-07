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김종국, 결혼 후 식단도 달라졌다...♥아내 사랑 담긴 신혼 밥상 자랑 ('옥문아')

이우주 기자

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김종국, 결혼 후 식단도 달라졌다...♥아내 사랑 담긴 신혼 밥상 자랑 ('옥문아')

[스포츠조선 이우주 기자] '결혼 1년 차' 김종국이 아내의 사랑이 담긴 식단을 최초 공개한다.

내일(9/8 화) 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는

'천연위고비 열풍'을 일으킨 내분비내과 전문의 우창윤과 100kg에서 48kg을 직접 감량한 재활의학과 전문의 이종민이 출연해 건강한 다이어트에 관한 모든 것을 공개할 예정이다.

김종국, 결혼 후 식단도 달라졌다...♥아내 사랑 담긴 신혼 밥상 자랑 ('옥문아')

이날 방송에서는 결혼 1년 차에 접어든 김종국이 아내의 '특급 내조'가 담긴 신혼 식탁을 최초 공개해 눈길을 끈다. 주말에 아내와 삼시세끼 밥을 같이 먹는다는 김종국은 아내의 사랑이 듬뿍 담긴 식단을 공개했는데. 이를 본 옥탑방 MC들은 "삼식이냐", "사랑받고 살고 있네", "나도 결혼하고 싶다"라며 결혼통을 앓았다는 후문. 평소 '아뇨아뇨쌤', '맞말 의사'로 유명한 내분비내과 전문의 우창윤이 베스트 식단으로 꼽은 '삼식이' 김종국의 신혼 밥상은 본 방송을 통해 확인 가능.

한편, 모델 홍진경은 외식 약속이 생기면 식당에 가기 전 삶은 계란을 먹어 미리 배를 채워둔다며 몸매관리법을 밝혔다. 홍진경이 "계란을 먹어두면 확실히 외식 때 덜 먹게 된다"라고 털어놓자, 삶은 계란과 올리브유 조합으로 '천연 위고비' 열풍을 일으킨 우창윤은 "그게 천연 위고비 원리랑 같다"라며, 살찌지 않는 몸의 비법을 전하는데. 그 비법은 내일(9/8 화) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

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