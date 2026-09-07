얼굴·목이 쪼글쪼글...박준형, 쏟아진 건강 이상설에 직접 해명

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 god 박준형이 최근 유튜브 영상 속 야윈 모습으로 건강을 걱정하는 팬들이 많아지자 직접 해명에 나섰다.

박준형은 지난 5일 자신의 SNS를 통해 유튜브 채널 '와썹맨'에 출연한 자신의 모습을 본 팬들에게 받은 메시지를 공개했다.

박준형은 "'와썹맨' 보고 걱정해주는 많은 DM들이 왔네. '어디 아프세요', '너무 피곤해 보여요', '너무 빼짝 마르셨어요', '갑자기 너무 마르셔서 얼굴이랑 목 부분이 쪼글쪼글해졌어요' 등등"이라며 자신을 걱정하는 팬들의 반응을 전했다.

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실제로 해당 영상에서 박준형은 평소보다 얼굴이 야위고 피곤해 보이는 모습으로 등장해 일부 팬들의 걱정을 샀다. 이에 건강 이상이 있는 것 아니냐는 우려까지 나온 상황.

박준형은 이에 대해 "근데 그 '와썹맨' 편을 한 달 전 미국 갔다 오자마자 잠 한숨도 못 자고 와서 곧바로 찍은 거라 완전 '?f' 상태였고, 알다시피 '와썹맨'은 진심 조명 같은 거 없이 쌩으로 찍는 거다"라고 설명했다. 이어 "그리고 빛이 들어오는 창가를 뒤로 걸고 옆으로 찍으면 모든 게 더 더욱 더 확대돼서 나와서 이미 '?f' 상태를 더 '?f'으로 나오게 된다"며 영상 속 자신의 모습이 유독 피곤하고 야위어 보였던 이유를 밝혔다.

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나이가 들면서 회복 속도가 예전 같지 않다는 솔직한 이야기도 털어놨다. 박준형은 "더 어렸을 땐 40대 후반 코로나 전까지는 비행을 12시간을 하든 20시간을 하든 잠 한숨도 안 자더라도 한 몇 시간이면 얼굴 상태가 좋아졌었지만, 인제는 거의 60살이 돼서 하룻밤을 안 자면 그 회복 시간이 더 걸린다"고 말했다.

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그러면서 팬들을 안심시켰다. 박준형은 "그니까 걱정해줘서 고맙고 비판 글들도(때려주고 싶지만) 고맙다. 나한테 그만큼 신경을 써줘서"라며 "하지만 난 괜찮다. 다들 내 걱정 그만하고 자기 몸조리들 잘하고 즐겁고 안전한 주말쓰~"라고 전했다.

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한편 박준형은 지난 2015년 14살 연하의 승무원 출신 김유진 씨와 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com