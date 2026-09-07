'NBA 2K27' 정식 출시…남녀 통합 '도시'부터 100년 MyNBA까지

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2K의 농구 시뮬레이션 게임 최신작 'NBA 2K27'이 정식 출시됐다. 이번 작품은 코트 위 게임플레이 개선뿐 아니라 오픈월드 공간 '도시(The City)', MyCAREER(마이 커리어), MyNBA(마이 NBA), MyTEAM(마이 팀) 등 주요 콘텐츠 전반을 손질하며 시리즈의 외연을 넓혔다.

'NBA 2K27'의 표지 모델은 샌안토니오 스퍼스의 빅터 웸반야마가 맡았다. 게임플레이는 ProPLAY 기술을 기반으로 공격과 수비를 모두 재설계했다. 공격에서는 드리블 자유도를 높이고 새로운 돌파 기술을 추가했으며, 수비에서는 슛 견제와 충돌 판정, AI 등을 개선했다.

가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 시리즈 최초로 남녀 캐릭터가 함께 경쟁할 수 있도록 구성한 '도시'다. 이용자는 여성 MyPLAYER를 생성해 남성 캐릭터와 동일한 능력치 프레임워크 안에서 플레이할 수 있다. 커뮤니티 의견을 반영해 'The REC'와 'The Theater' 등 주요 경기 공간도 새롭게 단장했다. 크루 전용 거점인 'Crew HQ'와 초보 이용자를 위한 'Casual Corner'(캐주얼 코너)도 추가했다.

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MyCAREER에는 5개 시대를 배경으로 플레이하는 'MyCAREER Eras'가 새롭게 도입됐다. 역대 최대 규모의 시네마틱 내러티브인 '불과 콘크리트(Fire & Concrete)'와 시리즈 최초의 협력 플레이도 제공한다.

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MyPLAYER 빌더는 배지 토큰과 시너지 시스템을 활용하는 방식으로 확장됐다. 선수의 능력치를 단순히 높이는 데 그치지 않고 빌드 구성에 따라 플레이 스타일을 세분화할 수 있도록 선택지를 늘렸다.

구단 운영 콘텐츠도 변화했다. MyNBA에는 CBA 계약 협상 시스템을 개선하고 'GM 신뢰도(GM Trust)'를 추가했다. 100년의 NBA 역사를 배경으로 RPG 요소를 결합한 'MyNBA Legacy'(마이 NBA 레거시)도 선보인다. WNBA 구단을 운영하는 'The W'와 'MyWNBA' 역시 업그레이드됐다.

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MyTEAM에는 경기를 통해 카드를 성장시키는 'Player XP'와 확장된 '카드 교환(Exchange)' 기능이 추가됐다. 콘솔과 PC, 닌텐도 스위치2 이용자가 함께 이용할 수 있는 통합 경매장도 마련했다.

플랫폼별 기능도 차별화했다. 모바일에서는 빌드 생성과 커뮤니케이션 등을 지원하는 컴패니언 앱 'NBA 2K HQ'를 제공하며, 닌텐도 스위치2에서는 시리즈 최초로 60FPS 퍼포먼스 모드와 전용 모션 미니게임을 지원한다. PC 버전은 엔비디아 DLSS 5를 활용해 그래픽 품질을 높였다.

그렉 토머스 비주얼 컨셉 대표는 "균형 잡힌 게임플레이를 토대로 모든 유형의 플레이어를 만족시킬 수준의 콘텐츠와 기능을 담았다"며 "'MyCAREER Eras', 남녀 공용 '도시', 100년 'MyNBA Legacy', 'MyTEAM'의 'Player XP' 등 모든 요소를 통해 플레이어에게 더 많은 경쟁 방식을 제공하도록 설계했다"고 말했다.

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'NBA 2K27'은 비주얼 컨셉이 개발했으며, PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 닌텐도 스위치2, PC(스팀)에서 플레이할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com