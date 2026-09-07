넷마블 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 26기 출범

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넷마블의 대학생 서포터즈 프로그램 '마블챌린저' 26기가 본격적인 활동에 들어갔다. 넷마블은 '마블챌린저' 26기 발대식을 진행했다고 7일 밝혔다.

'마블챌린저'는 지난 2013년 시작된 넷마블의 대학생 대외활동 프로그램이다. 25기까지 총 235명의 수료자를 배출했으며, 이 가운데 4학년 이상 취업대상자의 60%가 게임업계에 취업하는 등 게임산업 인재 양성 프로그램으로 자리 잡았다.

26기 참가자들은 2027년 2월까지 약 6개월간 활동한다. 유튜브와 인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 제작을 비롯해 공식 포스팅 작성, 트렌드 리포트 분석, 넷마블 온·오프라인 행사 기획 및 실행 등 다양한 실무를 경험할 예정이다.

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특히 올해는 도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보를 시작으로 AI를 활용한 콘텐츠 기획·제작 등 최근 게임업계에서 요구되는 실무 경험까지 활동 영역을 넓힌다. 단순 홍보 활동에 그치지 않고 현업에서 실제 활용되는 콘텐츠 제작과 트렌드 분석 등을 직접 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다.

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참가자에게는 매월 소정의 활동비가 지급되며, 넷마블 현업 실무자의 밀착 멘토링도 제공된다. 활동을 마치면 수료증이 발급되고, 향후 넷마블 입사 지원 시 서류 전형 우대 혜택도 받을 수 있다. 김동환 넷마블 크리에이터전략팀장은 "도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보 활동을 시작으로 서포터즈들이 실무 멘토링과 AI 콘텐츠 기획·제작 경험을 쌓으며 게임 산업의 인재로 성장할 수 있도록 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com