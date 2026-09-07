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넷마블 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 26기 출범

남정석 기자

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넷마블 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 26기 출범

넷마블의 대학생 서포터즈 프로그램 '마블챌린저' 26기가 본격적인 활동에 들어갔다. 넷마블은 '마블챌린저' 26기 발대식을 진행했다고 7일 밝혔다.

'마블챌린저'는 지난 2013년 시작된 넷마블의 대학생 대외활동 프로그램이다. 25기까지 총 235명의 수료자를 배출했으며, 이 가운데 4학년 이상 취업대상자의 60%가 게임업계에 취업하는 등 게임산업 인재 양성 프로그램으로 자리 잡았다.

26기 참가자들은 2027년 2월까지 약 6개월간 활동한다. 유튜브와 인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 제작을 비롯해 공식 포스팅 작성, 트렌드 리포트 분석, 넷마블 온·오프라인 행사 기획 및 실행 등 다양한 실무를 경험할 예정이다.

특히 올해는 도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보를 시작으로 AI를 활용한 콘텐츠 기획·제작 등 최근 게임업계에서 요구되는 실무 경험까지 활동 영역을 넓힌다. 단순 홍보 활동에 그치지 않고 현업에서 실제 활용되는 콘텐츠 제작과 트렌드 분석 등을 직접 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다.

참가자에게는 매월 소정의 활동비가 지급되며, 넷마블 현업 실무자의 밀착 멘토링도 제공된다. 활동을 마치면 수료증이 발급되고, 향후 넷마블 입사 지원 시 서류 전형 우대 혜택도 받을 수 있다. 김동환 넷마블 크리에이터전략팀장은 "도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보 활동을 시작으로 서포터즈들이 실무 멘토링과 AI 콘텐츠 기획·제작 경험을 쌓으며 게임 산업의 인재로 성장할 수 있도록 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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