"공주님이라 불러줘"…서인영에 이서진·김광규 두 손 '사상 최초 수발 거부'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영의 남다른 '공주님 모드'에 이서진과 김광규가 결국 "못 하겠다"며 수발 거부를 선언했다.

7일 유튜브 채널 '스브스'에는 '[서인영 티저] 텐션이 떨어지면 공주님이라 불러라 서인영 수발 거부 선언한 비서진ㅋㅋㅋ | 무엇이든 해줄지니 - 비서진'이라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

영상에서는 서인영과 함께 일하기에 앞서 이서진과 김광규에게 전달된 일명 '서인영 사용 설명서'가 공개됐다.

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시작부터 만만치 않았다. 서인영은 처음 만난 상대와 기선 제압을 위해 눈싸움을 하는 경향이 있다며 "높고 낮음에 대한 서열 정리를 눈싸움으로 조금 하는 경향이 있어서 눈을 피하시면 안 된다"는 주의사항이 전달됐다.

여기에 "서인영을 아기처럼 다뤄줘야 한다. 다섯 살 정도 꼬마 남자아이라고 생각해 달라"는 설명까지 더해졌다.

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이를 듣던 이서진은 어이가 없다는 듯 "근데 아기가 아니잖아요. 아기가 아닌데, 40대잖아"라고 현실을 지적해 웃음을 자아냈다.

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'공주님' 대접도 필요했다. 서인영의 텐션이 떨어질 경우 "공주님"이라고 불러주면 금세 힘을 낸다는 것. 실제 예고편에서는 "공주님 나가십니다", "지금 공주님 같아"라며 서인영의 기분을 맞추는 모습이 이어졌다.

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그러나 '서인영 사용 설명서'는 좀처럼 끝날 기미를 보이지 않았다. 챙겨야 할 스케줄 가방 등 준비물까지 하나둘 등장하자 비서진의 표정도 점점 굳어졌다.

결국 참다못한 이서진과 김광규 사이에서 "오늘 나는 못 하겠다"는 선언이 터져 나왔다.

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하지만 곧바로 "안 됩니다. 안 됩니다"라는 단호한 제지가 돌아왔고, 제작진은 이 장면에 '사상 최초 수발 거부 선언'이라는 자막까지 띄웠다.

이미 마음이 꺾인 비서진은 "벌써 15분 걸렸어"라며 시작도 하기 전에 지친 기색을 드러냈다.

그러나 돌아온 답은 "아직 많이 남아 있어"였다. 계속되는 설명에 급기야 다음을 기약하려는 듯한 모습까지 보이며 서인영을 만나기도 전부터 '퇴근 본능'을 드러내 웃음을 더했다.

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서인영의 '공주님 수발'은 이제 시작에 불과했다. 사용 설명서만 듣고도 두 손을 든 이서진과 김광규가 실제 서인영을 만나 어떤 하루를 보내게 될지 궁금증을 높였다.

과거 '신상녀'라는 별명과 솔직하고 거침없는 캐릭터로 각종 예능에서 강렬한 존재감을 보여줬던 서인영이 오랜만의 예능에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com