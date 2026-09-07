[공식]백진희, 내년 1월 결혼…캐나다서 운명의 짝 만났다

백진희. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 백진희가 캐나다 어학연수에서 만난 연인과 장거리 연애 끝에 부부의 연을 맺는다.

백진희 소속사 매니지먼트에이엠나인은 7일 스포츠조선에 "백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다"라며 "예비신랑은 캐나다에 거주하는 연상의 직장인"이라고 했다.

두 사람은 백진희가 지난해 캐나다에서 어학연수를 하던 중 처음 만나 연인으로 발전했다. 이후 한국과 캐나다를 오가는 장거리 연애를 이어오며 사랑을 키운 끝에 결혼을 결심한 것으로 전해졌다. 결혼식은 양가 가족이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

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백진희는 결혼 후에도 서울과 캐나다를 오가며 생활할 예정이다. 연기 활동은 물론 개인 유튜브 채널 운영 등도 꾸준히 이어간다는 계획이다.

1990년생인 백진희는 2009년 영화 '사람을 찾습니다'로 데뷔한 뒤 2011년 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다.

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이후 드라마 '금 나와라, 뚝딱!', '기황후', '트라이앵글', '오만과 편견', '내 딸, 금사월', '저글러스', '식샤를 합시다3', '죽어도 좋아', '진짜가 나타났다!' 등에 출연하며 꾸준히 작품 활동을 이어왔다.

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특히 '기황후'에서 원나라 황후 타나실리 역으로 강렬한 인상을 남겼고, '내 딸, 금사월'에서는 타이틀롤 금사월을 맡아 주연 배우로 입지를 굳혔다.

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가장 최신작은 지난 2월 종영한 MBC 드라마 '판사 이한영'이다. 당시 백진희는 송나연 역으로 시청자들과 만났다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com