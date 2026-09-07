유명 셰프 폭로 나왔다…김인석 "300만 원 빌리고 안 갚아, 도박 때문인 듯"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김인석이 유명 셰프에게 돈을 떼였다고 고백했다.

6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에서는 '유명 쉐프한테 300만 원 뜯기고, 최초로 후배한테 맞은 개그맨!'이라는 제목 제목의 영상이 게재됐다.

윤성호와 함께 게스트로 출연한 김인석은 "앨범이 이번에 나와서 앨범 좀 홍보 부탁 드리러 왔는데 부가적으로 떼인 돈도 받고 싶다. 유명 셰프한테 300 정도 뜯긴 게 있다"고 밝혔다. 윤성호는 "지금 홈쇼핑에도 그 분이 나온 걸 봤다"고 폭탄 발언을 했고 김인석은 "너무 유추하게끔 가지 마라"라고 당황했다. 윤성호는 "얘기를 들었는데 그 분이 10년 동안 (안 갚았다)"이라고 밝혔고 김인석은 "이자까지 따지면 엄청나다"라고 밝혔다.

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실명을 밝혀달라는 말에 김인석은 실명을 언급했지만 미키광수는 "난 누군지 모르겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 신흥재는 "영어이름이 나오면 불안해한다. 잘 못 외운다"고 밝혔다.

김인석은 "제 추정상으로는 새벽에 밤늦게 갑자기 전화 와서 그렇게 300~400만 원 빌리는 건 대부분 이거"라며 도박을 하는 제스처를 취했다. 미키광수는 "둘 중에 하나다. 워낙 많이 빌려서 기억에 없거나 두 번째는 말은 안 하니까 얘가 까먹었나보다 하는 것"이라 추측했지만 김인석은 "실제로 갚으라고 얘기 몇 번하고 종용했는데 안 됐다"고 털어놨다.

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김인석은 "나중에 방송국에서 방송으로 만났다. '나는 그 프로그램에 꼭 나갈 거다. 그 사람이 나오면 무조건 나간다' 해서 나갔다. 거기서 얘기를 하려 했는데 눈치를 챈 거다. 손을 잡더니 복도로 데려갔다. '돈을 주려고 하나?' 했더니 거의 분위기가 (무릎을 꿇는 거였다.) '녹화 잘할 수 있게 얘기 안 했으면 좋겠다'더라. 그래서 내 성격을 알지 않냐. 술 한번 먹었다 치자(하고 용서했다)"라고 밝혔다. 이에 미키광수는 "술을 어디서 먹는 거냐. 술을 300만 원치 씩 마시냐"고 놀라 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com