이지혜, 8살 딸 태리의 AI 고민상담 내역 보고 '소름'..."왠지 무섭"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 엄마에게 혼난 뒤 AI에게 고민을 털어놓은 8살 딸 태리의 대화를 공개해 눈길을 끌었다.

이지혜는 7일 자신의 SNS에 "태리의 고민"이라며 딸 태리가 AI에게 고민 상담을 한 내용과 답변을 공개했다.

이지혜는 "아침에 혼냈더니 화장실에 들어가서 AI랑 대화했네.. 그 와중에 '우리 엄마 가수거든..' 복식 빼고 혼내는 걸로"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "귀엽기도 하고 안쓰럽기도 한 첫째 딸"이라고 딸을 향한 애틋한 마음을 드러내면서도 "근데 왠지 무섭"이라고 덧붙였다.

이지혜가 공개한 화면에는 태리가 AI에게 "엄마가 내 마음을 항상 몰라줘"라고 털어놓은 내용이 담겼다. 이에 AI는 태리에게 엄마에게 자신의 마음을 어떻게 이야기하면 좋을지 구체적인 방법을 제안했다.

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특히 AI가 "엄마가 화내면 소리를 지르거나 때릴까 봐 무서운 거야?"라고 묻자 태리는 "어 우리 엄마 가수거든"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

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엄마에게 혼난 딸이 화장실에 들어가 AI에게 속마음을 털어놓은 것도 웃음을 안겼지만, 마치 실제 상담가처럼 태리의 감정을 살피고 대화를 이어가는 AI의 답변에 이지혜 역시 놀란 모습이다.

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이지혜는 딸의 대화를 지켜본 뒤 거듭 "왠지 무섭"이라고 반응하며 AI와 대화하는 아이의 모습에 묘한 감정을 드러냈다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리와 둘째 딸 엘리를 두고 있다.

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이지혜의 딸 태리가 재학 중인 사립 초등학교는 학비가 약 1200만 원에 달하는 것으로 알려져 과거 화제를 모으기도 했다.

shyun@sportschosun.com