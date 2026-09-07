'최현석 딸' 최연수, 남편이 밟은 아기 쪽쪽이 '미련 없이 폐기'…"이 정도면 유난?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 겸 배우 최연수가 초보 엄마의 육아 일상을 공개했다.

최연수는 6일 자신의 SNS를 통해 아기 쪽쪽이 사진과 함께 "이 정도면 나도 신생아 유난대회 참여가능?"이라는 글을 남겼다.

최연수가 공개한 사연은 남편이 실수로 아기의 쪽쪽이를 밟으면서 시작됐다.

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특히 씻지 않은 발로 밟았다는 사실을 알게 된 최연수는 해당 쪽쪽이를 다시 사용하지 않고 곧바로 버렸다고 밝혔다.

세척이나 소독을 거쳐 재사용하는 대신 미련 없이 폐기를 택한 것.

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최연수는 자신의 행동을 두고 스스로 '신생아 유난대회'에 참여할 수 있겠냐고 물으며 초보 엄마다운 모습을 유쾌하게 표현했다.

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아기를 위해 작은 위생 문제에도 민감하게 반응하는 최연수의 모습과 이를 솔직하게 공유한 육아 일상이 눈길을 끌었다.

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한편 최연수는 스타 셰프 최현석의 딸로 얼굴을 알렸으며 모델과 배우로 활동해왔다. 이후 결혼해 가정을 꾸렸으며 최근 출산 후 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com