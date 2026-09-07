"이동국 아들인데 인성 봐라" 子 시안 축구 반대했던 이유…수위 높은 비난 공개 ('남겨서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 이동국이 아들 시안 군의 운동을 반대했던 이유를 밝혔다.

tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 '선수 개인보다는 '누구의 아들'로 판단?! 유명 선수 자녀가 듣는 비난의 수위'라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.

이동국은 아들 시안 군의 축구를 반대했다며 "본인의 노력으로 일정 수준에 올라가도 항상 뒤에 'DNA가 어떻네', '아버지가 누구다'라는 이야기가 나온다"고 구설수를 걱정했다. 이에 이종범은 "저희들이 듣지 못한 얘기들을 많이 들어서 혼자 스트레스 받을 수도 있다"고 공감했다.

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이영자가 "이정후 선수같이 월등히 잘하는 선수도 그런 말을 듣냐"고 깜짝 놀라자 이종범은 "저희들이 생각하는 것 이상으로 많다. '너희 아버지가 이종범이니까 못해도 시합 뛸 수 있잖아' 이런 얘기도 듣는다"고 털어놨다.

이동국은 "시안이도 경기하다가 승부차기에서 못 넣었다. 제가 뒤에서 모자 쓰고 선글라스 끼고 있었는데 관계자들이 '이동국 아들이 저걸 못 넣냐' 하더라. 그 얘기를 시안이가 듣고 울었다"고 밝혔다.

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이종범은 "제가 봤을 때 중학교 고등학교 가면서 더 많은 얘기들을 들을 거다. 그걸 멘탈로 잘 이겨내야 한다. '네가 이동국 아들이야? 얼마나 잘하자 보자' 이런 얘기들. 정후도 그렇게 들었다"고 밝혔다.

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이동국은 "축구라는 스포츠가 몸싸움을 하지 않냐. 시안이가 몸싸움하다 파울을 하면 '쟤 인성이 왜 저러냐?' 이렇게 나온다. '이동국 아들인데 인성 봐라' 이렇게 된다. 태클할 수도 있는 거 아니냐. 그래도 그런 식으로 얘기하더라"고 토로했다. 이영자는 "동국 씨가 겁먹어야 되는데 앞으로 더 그렇다는 거 아니냐"고 걱정했고 이동국은 "막막하다"라고 씁쓸하게 말했다.

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wjlee@sportschosun.com