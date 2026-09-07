이홍렬 "전립선암 거의 확실하다는 소견에 조직검사 받아, 해서는 안 될 검사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이홍렬이 전립선암 의심에 조직검사까지 받았다고 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '이홍렬TV'에서는 개그우먼 박미선, 이성미가 출연했다.

박미선을 만난 이홍렬은 "꼭 책을 내라. 우리가 도와줄 테니까 꼭 책을 내라"라며 "너 지금 모든 사람들의 희망이다"라며 울컥해 눈물을 보였다. 이홍렬은 "시장에 가니까 전부 네 걱정을 하더라. 네가 정말 희망이구나. '정말 네가 잘해야겠구나'라는 생각이 들었다. 시장 상인들이 다 그 얘기를 하니까 정말 감동이더라. 네 몸을 네가 소홀히 하면 안 된다"고 강조했다.

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이어 이성미와 박미선은 "우리 둘 다 암스트롱이야"라며 유방암 투병에 대해 유쾌하게 언급했다. 박미선은 "남자들 전립선암처럼 여자들은 유방암에 많이 걸리더라"라고 밝혔고 이홍렬은 "나는 전립선암이 거의 확실하다 해서 조직검사를 받았다. 세상 검사 중에 정말 받지 말아야 할 검사가 전립선암 조직검사"라고 말을 꺼냈다.

이홍렬은 "전립선까지 닿으려면 뒤로 들어가야 한다. 그 사이로 주사바늘같이 생긴 기구가 들어가서 조각을 떼는 거다. 12조각을 떼는데 전신마취도 안 하고 모니터를 본다. '7개 남았다', '6개 남았다', '5개 남았다' 하면서 떼낸다"며 "생살을 떼니까 지혈을 해야 하지 않냐. 거즈를 거기에 계속 넣는 거다. 그렇게 반나절을 입원하고 퇴원할 무렵에 그걸 떼낸다"고 조직검사 고통을 생생하게 전했다.

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이성미는 "옛날에 비염수술하지 않았냐. 그거보다 더 아프냐"고 물었고 이홍렬은 "만 배는 더 아프다"고 토로했다.

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이어 이홍렬은 "다행히 검사해 보니까 만성 염증으로 판정이 났다"고 밝혀 모두를 안도하게 했다.

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wjlee@sportschosun.com