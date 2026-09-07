생방송 중 시청자 기절 시켜..조직원 출신 격투기 선수 수사

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜브 라이브 방송을 진행하던 중 20대 남성을 격투기 기술로 기절시킨 폭력 조직원 출신 격투기 선수가 경찰 조사를 받게 됐다. 피해자는 병원에서 치료를 받고 있으며 일부 신체 부위에 마비 증상을 보이는 것으로 전해졌다.

인천 서부경찰서는 격투기 선수 A(36)씨를 상해 혐의로 입건해 사건 경위를 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

사건은 전날 오전 인천 서구 청라동에 위치한 한 오피스텔에서 발생했다. A씨는 당시 현장에 있던 20대 남성 B씨에게 이른바 '길로틴 초크' 기술을 사용했고, B씨는 이후 의식을 잃은 것으로 조사됐다.

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B씨는 기술을 당하는 과정에서 머리 뒤쪽을 바닥에 세게 부딪힌 것으로 알려졌다. 이후 A씨는 의식을 잃은 B씨의 얼굴을 손으로 두 차례 때린 뒤 주변에 "한숨 재워라"라고 말한 것으로 전해졌다. B씨에게 즉각적인 의료 조치가 이뤄지지 않은 정황도 경찰이 살펴보고 있다.

당시 상황은 유튜브 라이브 방송을 통해 실시간으로 공개됐다. 방송을 시청하던 일부 누리꾼들은 피해자의 상태를 우려하며 119 신고가 필요하다는 등의 반응을 보였다.

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경찰은 방송 영상을 확인한 뒤 수사에 착수했으며, B씨 측과 접촉해 구체적인 피해 상황을 파악하고 있다. 현재 병원에서 치료 중인 B씨는 신체 일부에 마비 증상이 나타난 것으로 전해졌다.

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B씨는 해당 방송을 시청하면서 유튜버와 연락을 주고받던 중 오피스텔을 방문한 것으로 알려졌다.

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A씨는 과거 경찰의 관리 대상이었던 폭력조직에 몸담았던 이력이 있는 것으로 파악됐다. 다만 현재는 해당 관리 대상에서 해제된 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 피해자의 건강 상태를 확인하면서 A씨에 대한 추가 조사를 진행할 예정이다. 아울러 사건 당시 현장에 있던 다른 관계자들이 범행에 가담했거나 이를 도왔는지 여부도 함께 확인할 방침이다.

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tokkig@sportschosun.com