'박성광♥' 이솔이, 명품인 줄...'8천원' 여름 룩 퀄리티에 '감탄'

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 단돈 8천 원으로 완성한 여름 착장을 공개해 눈길을 끌었다.

이솔이는 7일 자신의 SNS에 "무려 8천 원 착장"이라며 시원한 분위기가 물씬 풍기는 여름 스타일을 선보였다.

해외 직구 사이트를 통해 옷을 구매한 이솔이는 상의와 하의를 합해 약 8천 원에 착장을 완성했다.

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이솔이는 "딱 여름나라 옷이긴 하지만..? 퀄리티 나쁘지 않던데..?"라며 저렴한 가격에도 만족스러운 품질에 감탄했다.

공개된 사진 속 이솔이는 프릴 장식이 돋보이는 화사한 노란색 튜브톱에 러플 디자인의 미니스커트를 매치했다. 가벼우면서도 발랄한 분위기가 돋보이는 여름 스타일링이다. 짧은 상·하의와 가벼운 소재의 의상이 어우러지면서 이솔이의 늘씬한 몸매가 더욱 돋보여 시선을 사로잡았다.

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특히 단돈 8천 원에 완성한 착장이지만 고급스러운 디자인과 화사한 색감이 어우러지며 마치 명품 못지않은 분위기를 자아냈다. 저렴한 가격이 믿기지 않을 정도로 세련된 스타일링이 눈길을 끌었다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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이솔이는 앞서 여성암을 투병했다는 사실을 고백하며 수술과 항암치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 투병 사실을 솔직하게 공개하며 많은 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com